Hốt gọn xe Land Cruiser bon bon chở 97 bánh heroin

Chiều 4-4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã phối hợp cùng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng), Công an tỉnh Bô ly khăm xay (Lào), Cục phòng chống tội phạm ma túy (Bộ An ninh Lào) phá thành công chuyên án 063AV, bắt giữ 3 đối tượng người Lào, thu giữ 97 bánh heroin.



Ba đối tượng người Lào (đứng giữa) Po Lỳ (20 tuổi), Xa Lỳ (29 tuổi), Hơ Giàng (23 tuổi) bị bắt giữ cùng tang vật.



Sau một thời gian hối hợp cơ quan chức năng nước Lào xác lập chuyên án và điều tra, khoảng 12g5' chiều 4-4, tại địa bàn bản Khộc Sỉ Vị Lay (huyện Xay Thạ Ni, Thủ đô Viêng Chăn, Lào) lực lượng đánh án bộ đội biên phòng Việt Nam phối hợp cơ quan chức năng Lào quyết định phá án.



Theo đó, khi 3 đối tượng Po Lỳ (20 tuổi), Xa Lỳ (29 tuổi, cùng trú bản Xay Chả Lơn, huyện Huối Xay, tỉnh Bò Kẹo, Lào) và Hơ Giàng (23 tuổi, trú bản Nỏng Xòng Hong, huyện Xay Thạ Ni, Viêng Chăn) đang trên xe hơi đắt tiền chở heroin theo hướng chạy sang Việt Nam thì bị bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm 97 bánh heroin, hai chiếc xe hơi đắt tiền (trong đó có một chiếc xe Land Cruiser Prado) và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cùng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao ba nghi can trên cùng tang vật cho công an nước Lào tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.



Tang vật trong chuyên án 063AV.

Trong khi đó, rạng sáng 4-4, Thò Bá Dê (37 tuổi) và Và Bá Pó (29 tuổi, cùng trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) mang ma túy đi bán thì bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) phối hợp lực lượng Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An, bắt giữ.



Khi bị bắt, Dê và Pó vứt tang vật ma túy rồi chống đối để bỏ chạy nhưng các chiến sĩ đã kịp khống chế, bắt gọn. Tang vật thu giữ một bánh heroin và 1.000 viên hồng phiến (ma túy tổng hợp).

Bước đầu, Pó và Dê khai nhận số ma túy trên đưa từ Lào vào Nghệ An rồi trên đường vận chuyển xuống TP Vinh (Nghệ An) để tiêu thụ thì bị "tóm cổ".