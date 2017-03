Hung thủ trong vụ ông Chấn bị đề nghị 12 năm tù

Một vụ án oan “kinh điển” trong lịch sử tố tụng Ngày 16-8-2003, tại thôn Me, xã Nghĩa Trung (Việt Yên, Bắc Giang) xảy ra án mạng. Chị Nguyễn Thị Hoan bị sát hại ngay tại nhà. Công an huyện Việt Yên cho rằng ông Nguyễn Thanh Chấn (cùng trú thôn Me) là thủ phạm nên bắt giam. Hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm sau đó đều xác định ông Chấn có tội, tuyên án tù chung thân về tội giết người. Ngày 25-10-2013, sau hơn 10 năm lẩn trốn, Lý Nguyễn Chung ra đầu thú và khai nhận mình là hung thủ giết chị Hoan. Nhờ đó ông Chấn được tạm tha về nhà. Sau đó, trong phiên tái thẩm, TAND Tối cao đã hủy hai bản án kết tội ông Chấn. Sau đó ông được đình chỉ, xác định bị oan. Hiện ông đang yêu cầu TAND Tối cao bồi thường hơn 10 tỉ đồng cho hơn 10 năm ở tù oan. Liên quan đến vụ án oan này, cuối tháng 9-2014, ông Phạm Tuấn Chiêm, cựu thẩm phán TAND Tối cao, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Chấn, đã bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ông Trần Nhật Luật (nguyên thượng tá, phó Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang) và ông Đặng Thế Vinh (nguyên trưởng Phòng 10 VKSND tỉnh Bắc Giang) đã bị khởi tố về tội cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án.