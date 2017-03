Hủy án sơ thẩm vì có tới 3 kết luận hung khí khác nhau

Sáng 13-5, TAND TP.HCM xử phúc thẩm vụ án cố ý gây thương tích đối với bị cáo Đinh Tấn Thanh, tuyên hủy bản án sơ thẩm và yêu cầu điều tra xét xử lại.

Tại phiên tòa HĐXX nhận định, trong bản kết luận của cơ quan điều tra nêu bị cáo Thanh dùng hung khí chém bị hại gây thương tích.

Tuy nhiên, bản cáo trạng của VKSND huyện Hóc Môn kết luận Thanh dùng dao là hung khí nguy hiểm tấn công bị hại, còn bản án sơ thẩm lại khẳng định bị cáo dùng cuốc đánh gây thương tích.

Như vậy, giữa kết luận của các cơ quan tố tụng và những lời khai của bị cáo, người bị hại, người làm chứng mâu thuẫn với nhau về hung khí.



Ảnh minh họa

Đây là chứng cứ rất quan trọng để xác định tội trạng. Ngoài ra vụ án cần thực hiện điều tra đối chất giữa người bị hại và người làm chứng trực tiếp để làm rõ ai là người đã gây ra thương tích cho ông Trèo để xác định bị hại có bị kích động mạnh hay không.

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, bị cáo Thanh là em ruột của bị hại T.

Sáng 4-2-2015, T. cùng hai người anh trong gia đình đến khu mộ của dòng họ tại xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn để làm cỏ.

Khi đi, T. cầm một cây cuốc, hai người kia thì không mang gì.

Bị hại T. trình bày khi đến mộ phần dòng họ để làm cỏ, thấy cha con Thanh chiếm phần đất trước mộ của mẹ mình nên đã dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh lại. Đang quay thì bất ngờ bị Thanh từ trong nhà chạy ra, tay cầm cây kiếm tự chế chém T.

Tuy nhiên, bị cáo Thanh lại khai sáng hôm đó khi cùng cha là ông Trèo đi ra ngoài về nhà thì gặp T. ở gần khu mộ. Giữa cha và T. có lời qua tiếng lại lớn tiếng. Ngay lúc đó, do thấy T. có đánh cha nên Thanh đến can ngăn. Sau đó, T. và Thanh giằng co và cả hai người đều bị thương tích.

Trước đó, TAND huyện Hóc Môn đã tuyên phạt bị cáo Thanh sáu năm tù và buộc bị cáo bồi thường cho người bị hại hơn 90 triệu đồng.