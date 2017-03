Hủy án sơ thẩm vụ QLTT bị kiện đòi bồi thường tiền tỉ

Ngày 27-8, TAND tỉnh Bình Định xử phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 9-6-2014 của TAND TP Quy Nhơn vụ hai doanh nghiệp và hai cá nhân kiện Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7, Chi cục QLTT tỉnh Bình Định, yêu cầu bồi thường gần 3,2 tỉ đồng do giữ xe sai quy định để xét xử lại từ đầu.

TAND tỉnh Bình Định yêu cầu cấp sơ thẩm phải xác định lại người làm hư hỏng 11 chiếc xe ben để chịu trách nhiệm bồi thường.

Theo hồ sơ, ngày 11-1-2012, Đội QLTT số 7 phát hiện Công ty CP An Trường An (TP Quy Nhơn) thuê 15 ô tô vận chuyển hơn 434 tấn titan thô từ huyện Phù Mỹ (Bình Định) về nhập kho tại cụm công nghiệp Nhơn Bình, TP Quy Nhơn. Đơn vị đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng trên cùng 15 xe tải trong vòng 10 ngày để điều tra do nghi ngờ số titan này không có nguồn gốc hợp pháp.

Số xe tải này là của Công ty TNHH Hồng Hà (bảy chiếc), Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Bách Việt (một chiếc) và các cá nhân khác.





Xe ben của doanh nghiệp, cá nhân hư hỏng nặng do Đội 7 thuộc Chi cục QLTT Bình Định tạm giữ sai qui định. Ảnh: VNE