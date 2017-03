Hủy án tử hình hai kẻ vận chuyển 60 bánh heroin

HĐXX phúc thẩm nhận định HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Nghệ An đã vi phạm tố tụng khi xét xử vụ án trên khi áp dụng trọng lượng 60 bánh heroin để tuyên án mà không áp dụng hàm lượng ma túy tinh chất theo kết luận, gây bất lợi cho bị cáo.

Ngoài ra, xử sơ thẩm kéo dài từ ngày 22 đến 25-4 tuyên án nhưng ngày 23-4 HĐXX sơ thẩm này đã tham gia xử một vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khác là không đảm bảo tính liên tục trong xét xử. Do vậy cần hủy bỏ án sơ thẩm để xét xử lại.



Bị cáo Phan Thanh Tòn (trái) và Hồ Sự Cơ (phải, ngồi hành đầu) tại phiên tòa phúc thẩm

Như PLO đã đưa tin, tháng 2-2014, Cơ nhận được điện thoại của một người lạ đặt vấn đề thuê Cơ chở ma túy từ Hà Tĩnh ra Hà Nội với giá tiền công 100 triệu đồng, Cơ đồng ý. Ngày 12-2-2014, Tòn chủ động gọi vào số máy di động của Cơ để hẹn điểm giao hàng là Đê La Giang (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Theo kế hoạch, Tòn chạy xe máy ngược chiều, khi gặp nhau thì ô tô con của Cơ ép xe máy của Tòn vào lề đường. Lúc này cửa ô tô mở, Tòn ném valy chứa 60 bánh heroin lên ghế sau ô tô để Cơ chạy về TP Vinh, đưa ra Hà Nội.

Sáng 15-2-2014, khi Cơ điều khiển xe ô tô bốn chỗ hiệu Hyundai, biển số 30A-061.68 chở valy chứa 60 bánh heroin về đến Trạm thu phí Bến Thủy (TP Vinh) thì bị lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An vờ va chạm giao thông để khám xe, bắt giữ. Cơ quan công an đã thu giữ tang vật 60 bánh heroin (trọng lượng hơn 21 kg), điện thoại và phương tiện vận chuyển.

Từ lời khai của Cơ, sáng 17-2-2014, Công an tỉnh Nghệ An bắt khẩn cấp Tòn -mắt xích quan trọng trong đường dây này.