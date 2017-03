Hủy án vụ người cụt hai chân đánh công an

HĐXX phúc thẩm đồng tình với kháng nghị của VKSND TP rằng vụ án chưa được điều tra làm rõ. Cụ thể bị cáo Bình không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng không cho đối chất làm rõ, người làm chứng cũng là người liên quan. Bị cáo là người khuyết tật (cụt hai chân) nhưng không cử luật sư trợ giúp và việc vắng mặt tất cả tại phiên sơ thẩm là vi phạm.

Theo hồ sơ, đêm 24-1-2014, được sự phân công của chỉ huy, công an khu vực Nguyễn Nhật Bình và dân quân Trần Duy Nam tuần tra trên địa bàn xã Tân Nhựt. Khi đi trên đường Láng Le Bàu Cò, thấy quán ăn Tuấn Hưng vẫn còn hoạt động, cả hai vào nhắc nhở không được buôn bán quá giờ quy định. Lúc này trong quán Bình “cụt” đang nhậu với Lê Văn Thanh. Thấy công an vào, Bình “cụt” mời ly rượu nhưng anh này từ chối và đi ra đường nói chuyện với chủ quán. Bình “cụt” nhờ Thanh bế ra ngoài đi vệ sinh. Khi đến gần công an Bình, bất ngờ Bình “cụt” đánh công an nhưng anh này né được. Biết Bình “cụt” say, công an nhắc nhở và yêu cầu về nhà nghỉ rồi tiếp tục câu chuyện với chủ quán. Khi công an Bình ra về, nghe Bình “cụt” chửi nên tiếp tục nhắc nhở. Lúc Thanh bế Bình “cụt” đến gần để nói chuyện thì bất ngờ Bình “cụt” đánh liên tiếp vào mặt công an. Công an Bình dùng tay đỡ và lùi về phía sau thì bị trượt xuống mé sông. Khi được bế xuống đất, Bình “cụt” ôm cổ công an làm cả hai té xuống mé sông...