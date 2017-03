Hủy án vụ nguyên cán bộ công an tham gia buôn lậu

Ngày 25-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã hủy án trả hồ sơ điều tra lại vụ án buôn lậu có bị cáo nguyên là cán bộ công an tại TP.HCM.



HĐXX nhận định bản án sơ thẩm chưa làm rõ chủ mưu thật sự của vụ án; quá trình điều tra có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm; mặt khác, lời khai các bị cáo mâu thuẫn và có dấu hiệu vi phạm tố tụng… Vì vậy, cấp phúc thẩm quyết định trả hồ sơ, yêu cầu cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại theo trình tự pháp luật.



Theo hồ sơ, Nguyễn Quang Vinh, Trần Thái Nguyên, Trần Phước Thạnh móc nối với Nguyễn Giang Lam (khi ấy làm việc tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP.HCM) để mua tiêu chuẩn nhập khẩu xe ô tô theo diện Việt kiều hồi hương. Để hợp thức hóa hồ sơ, cả nhóm bàn bạc sẽ nhờ cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ công an đóng dấu xuất nhập cảnh khống vào hộ chiếu Việt kiều.



Ảnh: các bị cáo tại phiên xử phúc thẩm



Từ tháng 1-2011 đến tháng 12-2012, cả nhóm làm thủ tục nhập khẩu xe ô tô, mô tô đứng tên 64 Việt kiều hồi hương. Trong đó có 54 trường hợp là thuê đứng tên nhập khẩu trái phép.



Mỗi suất mua bán, nhóm tội phạm trả công cho những người đứng tên trong hồ sơ từ 1.000 - 9.000 USD. Sau khi cơ quan công an vào cuộc, 22 Việt kiều đã tự nguyện nộp lại tiền khắc phục hậu quả.



Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Giang Lam và Nguyễn Quang Vinh mỗi người 16 năm tù, Trần Phước Thạnh 12 năm tù, Trần Thái Nguyên chín năm tù cùng về tội buôn lậu. Các bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.



Ngoài ra, HĐXX sơ thẩm còn quyết định khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với các cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP.HCM. Hồ sơ được chuyển sang VKSND TP để điều tra, làm rõ.



Sau bản án sơ thẩm, các bị cáo làm đơn kháng cáo.