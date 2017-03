Chiều 2-3, TAND TP.HCM đã huỷ án vụ "Nhân viên bán dâm, chủ vô can ở Bình Chánh" vì có nhiều vi phạm tố tụng.

Theo Hội đồng xét xử, biên bản phạm tội quả tang được lập sau sự việc ba ngày, lại không ghi đủ tên những người bị quả tang. Đặc biệt, qua nghiên cứu hồ sơ và lời khai của các bị cáo tại phiên toà, TAND TP.HCM nhận thấy vụ án có dấu hiệu mớm cung, dụ cung.



Diễm Trinh (bên phải) kiên quyết đề nghị xử lý hình sự hai ông chủ vì hai người này hằng ngày đều nhận tiền từ việc bán dâm của nhân viên tại khách sạn

Hai bị cáo khai trước toà phúc thẩm rằng công an yêu cầu họ ký vào những tờ giấy trắng, hoặc những tờ giấy ghi sẵn nội dung nhưng hai cô không biết nội dung gì với hứa hẹn cho về. Bị cáo Trinh thì khai công an có hứa hẹn ký xong cho về vì không có vai trò gì, không truy cứu nên đến ngày nhận cáo trạng cô mới biết mình bị xử lý hình sự. Bị cáo Vân thì cho biết sau khi nghe lời công an ký vào giấy trắng thì bị giữ luôn.

Ngoài ra, cấp sơ thẩm không đánh giá chính xác vai trò từng người trong vụ án.

Như đã thông tin, khách sạn Long Vũ ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM hoạt động từ tháng 8-2015, chuyên kinh doanh nhà hàng, khách sạn, xông hơi, xoa bóp. Từ ngày 1-10-2015, chủ khách sạn giao cho Nguyễn Thị Thúy Vân làm quản lý, giao Nguyễn Thị Diễm Trinh làm thu ngân.



Ngày 12-10-2015, công an phát hiện nhân viên nữ đang bán dâm. Trinh và Vân bị truy tố tội chứa mại dâm. Cáo trạng xác định trong 12 ngày, nhân viên bán dâm tại khách sạn 143 lần... Tuy nhiên, quá trình điều tra không làm rõ vai trò của chủ khách sạn như hằng ngày người này có đến kiểm tra sổ sách và nhận tiền hay không.

Tháng 11-2016, HĐXX TAND huyện Bình Chánh đã tuyên cùng mức án năm năm tù đối với Vân và Trinh, đồng thời kiến nghị xem xét lại vụ án về trách nhiệm của hai ông chủ khách sạn để tránh bỏ lọt người phạm tội.

Tại tòa, Trinh và Vân đã thay đổi lời khai so với lời khai tại CQĐT. Họ khai rằng họ chỉ làm công việc quản lý và thu ngân. Chủ có giải thích cho Vân massage thường là kích dục, còn massage VIP là có bán dâm. Hằng ngày chủ vẫn đến kiểm tra sổ sách, nhận tiền và biết tiền này là từ việc bán dâm. Trong công ty ai cũng biết chủ cho nhân viên bán dâm tại khách sạn. Tuy nhiên, hai ông chủ thì cho rằng khi giao quản lý có yêu cầu phải hoạt động lành mạnh, họ không biết có việc vi phạm pháp luật...

Vụ án có kháng nghị của VKS TP.HCM về dấu hiệu lọt người chủ mưu. Bị cáo Diễm Trinh cũng kháng cáo kêu oan và xin xem xét việc bỏ lọt tội phạm.