Hủy án vụ ‘tòa xử chính mình phải bồi thường oan’

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, tháng 8-2012, Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang bà Liễu ghi số đề cho ông Phan Văn Phong, thu giữ gần 1,2 triệu đồng. Sau khi được bàn giao, Công an TP Mỹ Tho triệu tập thêm ông Lê Thanh Phong và bà Nguyễn Thị Thu rồi khởi tố cả bốn về tội đánh bạc. Tháng 2-2013, TAND TP Mỹ Tho đã phạt bà Liễu 124 ngày tù, ba người còn lại từ sáu tháng tù treo đến 18 tháng tù treo. Sau đó, bản án này bị TAND tỉnh Tiền Giang hủy vì số tiền thu giữ khi bắt quả tang chưa đủ định lượng tối thiểu 2 triệu đồng để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc.

Quá trình điều tra lại không có kết quả nên VKS TP Mỹ Tho đã đình chỉ vụ án. Nhưng thay vì đình chỉ do hành vi không cấu thành tội phạm thì VKS lại nêu lý do là hành vi phạm tội của các bị can không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Sau khi Pháp Luật TP.HCM đăng bài phân tích việc đình chỉ này sai luật, VKS TP Mỹ Tho đã hủy bỏ các quyết định đình chỉ, ban hành các quyết định mới với lý do hành vi của bốn ông bà trên không cấu thành tội phạm.

Từ đó, bà Liễu đã khởi kiện yêu cầu TAND TP Mỹ Tho bồi thường oan hơn 139 triệu đồng (trước đó TAND TP Mỹ Tho đã thương lượng thành và bồi thường cho bà Thu, người bị kết án oan một năm tù treo 33 triệu đồng). Cuối năm 2014, TAND TP Mỹ Tho đã tuyên chính mình phải bồi thường 49 triệu đồng và công khai xin lỗi bà Liễu. Sau đó, bà Liễu kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm mới đây, tòa phúc thẩm cho rằng việc tòa sơ thẩm xác định Công an tỉnh Tiền Giang tham gia vụ án với tư cách người liên quan là đúng. Tháng 10-2014, giám đốc công an tỉnh có văn bản ủy quyền cho trưởng phòng PC14 tham gia tố tụng, sau đó người này ủy quyền lại cho phó phòng PC14. Việc này vi phạm tố tụng vì văn bản ủy quyền ban đầu không cho phép trưởng phòng PC14 ủy quyền lại cho ai. Mặt khác, bà Liễu khởi kiện bổ sung yêu cầu bồi thường chiếc điện thoại bị công an tỉnh thu giữ, tòa sơ thẩm có ra thông báo, có văn bản tống đạt cho Công an TP Mỹ Tho nhưng không ghi tống đạt cho ai. Sau khi Công an TP Mỹ Tho có văn bản thể hiện ý chí thì tòa sơ thẩm không cho hòa giải đối với yêu cầu khởi kiện bổ sung mà xét xử ngay là vi phạm...

THANH TÙNG