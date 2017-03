Huynh đệ tương tàn vì chuyện ở chung nhà thừa kế

Theo hồ sơ, năm 2011 cha mẹ qua đời, bốn anh em Phùng Vệ Minh, Phùng Vệ Nghĩa, Phùng Vệ Đức và Phùng Huệ Nhơn cùng sống trong căn nhà thừa kế mặt tiền đường Lê Thị Bạch Cát, phường 13, quận 11.

Do nhà cửa chật hẹp nên Đức dọn ra ở riêng, còn gia đình hai anh và em út sống trong căn nhà.



Bị cáo Nhơn tại phiên xử sáng nay.

Trưa 4-1, anh Minh cho rằng vợ chồng Nhơn bán cà phê, quần áo trước nhà để đồ đạc chắn hết lối đi, không còn chỗ dựng xe máy. Vì vậy đôi bên xảy ra cãi vã, đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Sự việc cũng được công an sắp xếp hôm sau mời hai bên lên phường cùng giải quyết.



Đến tối cùng ngày, anh Minh say rượu và tiếp tục chửi Nhơn. Giữa đêm, Nhơn dậy, nghĩ lại chuyện trước đó bị anh hăm dọa và cho là các anh thông đồng chiếm căn nhà nên đã lấy dao đâm vào ngực trái lúc anh Nghĩa đang ngủ. Bị Nhơn tấn công, anh Nghĩa bỏ chạy ra đường kêu cứu.



Anh Minh thấy Nhơn đuổi Nghĩa nên chạy theo can ngăn cũng bị tấn công. Thấy hai anh gục trên đường, Nhơn vào nhà nói với vợ sự việc vừa xảy ra. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng anh Minh tử vong tại bệnh viện, riêng anh Nghĩa được xuất viện một tuần sau đó.

Anh Nghĩa từ chối giám định thương tật nên không xử lý hình sự Nhơn việc gây thương tích này.