Kẻ cài mìn nổ trên xe khách lĩnh án tù chung thân

Đồng thời, Tòa cũng tuyên buộc Đệ phải bồi thường hơn 600 triệu đồng cho các bị hại. Ngoài ra, Đệ phải chu cấp cho người bị hại là anh Thái Viết Hảo (bị mìn nổ mù cả hai mắt, cụt hai bàn tay) mỗi tháng 4 triệu đồng, và tiền công cho vợ anh Hảo chăm nuôi anh Hảo mỗi tháng 1,2 triệu đồng, chu cấp nuôi dưỡng hai người con của anh Hảo mỗi tháng 2 triệu đồng cho đến 18 tuổi.

Nhiều người rơi nước mắt thương anh Thái Viết Hảo – người bị hại, bị mìn nổ mù cả hai mắt, cụt hai bàn tay, đến tham dự phiên tòa. Ảnh; Đắc Lam

Đệ là kẻ chế tạo mìn cài vào loa nghe nhạc, rồi đưa chiếc “loa mìn” đi gửi trên xe khách “tặng làm quà” cho một người “cạnh tranh” làm ăn dẫn đến loa phát nổ trên xe làm 3 người bị thương, mù mặt, cụt tay chân… vào ngày 30-9-2014.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, Đệ và anh Lê Công Tùng (chủ cơ sở sản xuất Tùng Bách, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) không quen biết nhau nhưng cùng làm nghề xây dựng lắp đặt trần thạch cao. Trong quá trình nhận và thi công các công trình, anh Tùng làm với giá thấp hơn nên nhận được nhiều công trình. Từ đó, Đệ bực tức và gây thù hận với anh Tùng.

Đệ ra đã đi mua thuốc nổ (khoảng 100 gam) chế mìn bỏ vào loa gửi đi để trả thù. Ngày 27-9 -2014, Đệ mang chiếc loa trên vào TP Vinh (Nghệ An) gửi xe giường nằm H-N mang BKS 29B-056.71 (của Công ty CP vận tải Thanh Xuân, Hà Nội) mang ra Thanh Hóa “tặng” anh Tùng. Cước phí vận chuyển là 50 ngàn đồng. Khi gửi hộp “quà” đó, Đệ ghi số điện thoại của anh Tùng, nhưng ghi lộn một số điện thoại.



Bị cáo Lê Đức Đệ đứng trước vành móng ngựa

Quá trình xe di chuyển, anh Thái Viết Hảo (phụ xe) và nhà xe gọi vào số điện thoại ghi trên hộp quà gửi nhưng người ta bảo không phải hàng của mình nên không ra lấy. Đệ cũng không ghi người gửi nên nhà xe không biết địa chỉ và điện thoại người gửi để trả lại hộp “quà”.

Đến khoảng 11 giờ trưa 30-9-2014, khi xe giường nằm H-N mang BKS 29B-056.71 chở hơn 10 hành khách ra Hà Nội, chạy trên quốc lộ 1A (qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) thì anh Hảo lấy hộp “quà” đó bóc ra xem chiếc loa bên trong. Khi anh Hảo đang xem và thử chiếc loa có hát được hay không thì mìn cài trong loa phát nổ lớn khiến anh Hảo bị thương nặng. Vụ nổ cũng làm hai lái chính và lái phụ xe khách là anh Phan Đình Ninh (39 tuổi, trú xã Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An) và anh Trần Văn Tam (34 tuổi, ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị thương nặng. Vụ nổ làm hành khách hoảng sợ, hoang mang, xe khách vỡ kính, hư hỏng phía trước. Riêng anh Hảo bị đứt hai bàn tay, mù hai mắt, gãy hai chân.

Anh Hảo tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 98%. Anh Tam tổn hại sức khỏe 80%, anh Ninh tổn lại sức khỏe 15%. Xe ô tô khách bị hư hỏng với tổng thiệt hại 90 triệu đồng.

Khi đang xét hỏi thì Đệ đứng trước vành móng ngựa tỏ ra sức khỏe yếu ớt, run người. HĐXX đã phải tạm dừng phiên tòa và yêu cầu cán bộ y tế chăm sóc, kiểm tra sức khỏe của Đệ. Sau hơn 15 phút tạm nghỉ, phiên tòa tiếp tục xét xử. Chủ tọa phiên tòa cho phép Đệ được ngồi vào ghế trước vành móng ngựa để trả lời xét hỏi.

Trước đó, sáng 22-5, phiên tòa trên đã phải hoãn vì khi HĐXX hỏi thì bị cáo Đệ đứng trước vành móng ngựa bỗng dưng lăn đùng ra ngất xỉu, nằm xuống sàn nhà, tỏ ra sức khỏe yếu ớt.



Người bị hại và rất đông người dân đến tham dự phiên tòa.

Tại phần xét hỏi và phần tranh tụng, Đệ cho rằng “bị cáo không phạm tội giết người, vì không chủ đích giết anh Hảo, anh Ninh, anh Tam và không có ai chết. Bị cáo chỉ muốn dằn mặt đối thủ”.

Đại điện VKSND tỉnh Nghệ An cho rằng: theo giám định của cơ quan công an, chất nổ mà bị cáo cài trong chiếc loa có thể gây sát thương nặng, thậm chí chết người nếu không có vật che chắn trong vòng bán kính 1,5 – 2m. Việc các bị hại không tử vong là do được các bác sĩ tận tình cứu chữa nên mới thoát chết.

Chủ tọa phiên phiên tòa hỏi: “Bị cáo chế tạo mìn và biết mìn phát nổ thì sẽ gây chết người đúng không?”. Đệ trả lời: “Đúng”. “Bị cáo biết mìn nổ gây chết người sao lại chế tạo mìn nhằm để mìn phát nổ?”- chủ tọa phiên tòa hỏi tiếp. Đệ im lặng và lại tỏ ra sức khỏe yếu ớt.

HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo Đệ là đặc biệt nghiêm trọng, có tính toán trong thời gian dài, mặc dù biết chế tạo mìn nổ sẽ gấy chết người vẫn thực hiện, gây tổn hại sức khỏe đến nhiều người, gây mất an ninh trật tự, gây hoang mang cho nhiều người cần xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, lần đầu phạm tội, nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.