Kẻ chứa mại dâm trên đảo Lý Sơn bị 12 tháng tù

Tối 15-7, Công an huyện Lý Sơn tiến hành kiểm tra hành chính quán nhậu Chiến Hữu tại khu vực Xóm Mới (thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) do Bé Em làm chủ. Tại đây, công an phát hiện một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Kết quả điều tra xác định mỗi lần mua bán dâm Em sẽ thu 50.000 đồng, còn lại là của gái bán dâm. Được biết Bé Em khai vừa sang lại quán này từ đầu năm 2015. Ngoài phục vụ nhậu cho khách, nếu khách có nhu cầu Em sẽ điều gái tới bán dâm theo giá thỏa thuận.

PHẠM MỊNH