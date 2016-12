Kẻ giết con gái giáo sư lãnh án chung thân

Án mạng đau lòng Năm 1999, Nguyễn Đăng Thành (sinh năm 1981, quê ở An Nhơn, Bình Định) thi đậu vào ĐH Bách khoa TP.HCM. Sau khi ra trường, Thành làm cho nhiều doanh nghiệp và có đi làm việc tại một số nước. Năm 2004, Thành có quen biết với chị Vũ Thị Hoàng Anh, con gái của GS-TSKH Vũ Đĩnh Huy, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga, Viện Hàn lâm khoa học New York. Đến năm 2010, Thành đơn phương có tình cảm với Hoàng Anh nhưng không được đáp lại. Nghi ngờ chị Hoàng Anh có bạn trai làm cùng công ty nên Thành đã có lần đến tận công ty để gây sự, đánh người mà Thành cho là tình địch. Tuy nhiên, những lần đó đều được can ngăn kịp thời. Sáng 27-2-2011, Thành lấy con dao quấn giấy báo rồi nhét vào vớ giày tới nhà chị Hoàng Anh. Gần đến nhà, Thành thấy chị Hoàng Anh đi từ trên lầu xuống sân nói chuyện với một người đàn ông. Khi người đàn ông vừa đi, Thành liền chạy tới nói chuyện nhưng chị Hoàng Anh bỏ lên nhà. Thành chộp lấy tay chị níu lại rồi cúi xuống lấy dao tấn công liên tiếp vào ngực, lưng, bụng, tay… khiến chị tử vong sau đó tại bệnh viện. Gây án xong Thành bỏ trốn, sau đó bị bắt giữ.