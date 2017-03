Kẻ sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh lãnh án tử

Ngày 16-12, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xử vụ Doãn Trung Dũng sát hại bốn bà cháu ở TP Uông Bí, tỉnh này. Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt bị cáo Dũng mức án tử hình cho cả hai tội giết người và cướp tài sản.

Phiên tòa có rất đông người dân đến dự; HĐXX do Thẩm phán Phạm Ngọc Bình, Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Quảng Ninh, làm chủ tọa.

Gây án xong chở vợ đi làm, bán vàng và đánh bạc

Sau thủ tục khai mạc, đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Dũng, sinh năm 1971, kẻ sát hại dã man bốn bà cháu bà Nguyễn Thị Hát ở phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh.

Theo hồ sơ, Dũng và chị Vũ Thị Thanh có quan hệ họ hàng. Khoảng 19 giờ ngày 23-9, Dũng đến nhà chị Thanh với mục đích để vay tiền. Khi đi, Dũng thủ sẵn một con dao bầu. Chị Thanh đi làm ở cây xăng Phương Nam, cách nhà chỉ mấy trăm mét; ở nhà chỉ có mẹ chị Thanh là bà Nguyễn Thị Hát và hai con chị Thanh (cháu Phạm Đình Hưng, sinh năm 2007 và cháu Phạm Thu Hà, sinh năm 2008) cùng cháu Vũ Khánh Huyền (sinh năm 2013, con của chị gái Thanh). Khi đến nhà, Dũng hỏi vay tiền nhưng bà Hát nói không có tiền cho vay. Do lúc này mưa to nên bà Hát mời Dũng ăn cơm và ngủ lại nhà. Sau khi ăn cơm xong, Dũng ngủ tại phòng khách; bà cháu bà Hát ngủ ở hai phòng riêng.

Khoảng 22 đến 23 giờ, cháu Hưng dậy đi vệ sinh rồi về phòng. Dũng sát hại cháu Hưng, sau đó sát hại cháu Hà, bà Hát và cháu Huyền.



Bị cáo Doãn Trung Dũng phải ngậm thiết bị chuyên dụng để chống cắn lưỡi tự tử khi ra tòa vì trước đó đã nhiều lần tự tử bất thành. Ảnh: HẢI ĐƯỜNG

Sau khi giết hại bốn người, Dũng quay lại phòng bà Hát và cháu Huyền lục soát đồ đạc để tìm tài sản nhưng không thấy. Dũng nhớ bà Hát có đeo nhẫn và khuyên tai bằng vàng nên ra lấy. Sau đó Dũng về nhà mình tắm rửa.

Sáng 24-9, Dũng dùng xe máy chở vợ đi làm ở thị xã Quảng Yên. Sau đó Dũng đến cửa hàng vàng bán nhẫn vàng của bà Hát được 3,3 triệu đồng. Để không bị lộ, riêng đôi hoa tai Dũng mang về nhà dùng bình ga, đèn khò xì thành một khối rồi mới mang ra tiệm vàng bán được 3,2 triệu đồng. Sau đó, Dũng về nhà cất dao và gọi một số đối tượng đến nhà mình đánh bạc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi biết công an đến nhà triệu tập lên làm việc, Dũng đã bỏ trốn. Ngày 26-9, công an ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh truy nã Dũng. Tối cùng ngày, Dũng bị bắt tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Phía nạn nhân nghi ngờ có đồng phạm

Trả lời tòa, Dũng cơ bản đồng ý với bản cáo trạng nhưng cho rằng mình không cố tình sát hại cháu Hưng. Dũng cho biết trước hôm đến nhà bà Hát, Dũng thường xuyên sử dụng ma túy đá và thường bị những con nợ đe dọa rất gắt. Dũng luôn cầm theo con dao phay tự chế để phòng thân.

Lý giải việc ra tay sát hại các nạn nhân, Dũng nói: “Tôi đã dặn dì (bà Hát) không cho tôi vay tiền thì đừng nói với vợ tôi nhưng tôi có cảm giác dì đang gọi điện thoại báo với vợ tôi nên tôi bất an. Sau đó, tôi cứ nghe thấy tiếng người nói thì thầm bên ngoài; bóng người ở khu vườn chuối... Cháu Hưng dậy đi vệ sinh, tôi giết cháu một cách rất vô thức. Rồi sau đó tôi ra tay với những người khác vì sợ bị lộ”.

Phía gia đình bị hại cho rằng Dũng khai không đúng sự thật. Ông Hùng, chồng bà Hát, nêu nguyện vọng của gia đình: “Một là Dũng phải được xét xử tại địa phương; hai là khi Dũng bị tử hình, đề nghị cơ quan chức năng thông báo chính xác cho gia đình tôi là Dũng đã chết thật; ba là chúng tôi tin là Dũng còn một đồng phạm nữa”.

Theo ông Hùng, camera chỗ làm của chị Thanh (cây xăng Phương Nam) còn lưu giữ hình ảnh của Dũng và một người nữa đến chỗ làm của chị Thanh để định bẻ khóa xe máy của chị nhưng không thành. “Đề nghị CQĐT làm rõ vấn đề này để không lọt người, lọt tội” - ông Hùng nói.

Về vấn đề này, chị Thanh cho biết: “Trước ngày mẹ, các con tôi bị giết hại, cháu Hưng có nói với tôi là có hai người đến hỏi mẹ; một người đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm giống bác mang chó sang nhà mình (Dũng bán hai con chó con cho nhà chị Thanh trước đó)”. Chị Thanh cũng khẳng định Dũng đi hai người.

Phạm tội man rợ, côn đồ

Trong phần tuyên án, tòa nhận định rằng bị cáo mặc dù đã nhận tội nhưng vẫn che giấu những điều sâu xa bên trong. “Bị cáo không có lý do gì ở lại nhà bà Hát trong khi nhà bị cáo cách nhà bà Hát khoảng 10 km, đêm vẫn chưa quá muộn. Bị cáo đã ăn cơm ở nhà rồi nhưng vẫn kiếm cớ ăn cơm nữa để có cớ ở lại nhà bà Hát. Bị cáo đã khảo sát địa điểm, khảo sát đối tượng, có tính toán. Bị cáo khai là giết cháu Hưng vì cháu nói đùa bị cáo là vô cớ. Bị cáo sợ người đời nguyền rủa, dư luận bức xúc nên mới nói vậy” - HĐXX nhận xét.

Theo tòa, bị cáo giết bốn người, trong đó có ba trẻ em với hành vi man rợ, hung hăng, vô cớ. Bị cáo phạm tội giết người với năm tình tiết định khung tăng nặng là giết nhiều người, giết trẻ em, giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện tội phạm một cách man rợ và phạm tội có tính chất côn đồ. Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo Dũng mức án tử hình về tội giết người.

Về tội cướp tài sản, VKS truy tố Dũng khoản 1 Điều 133 BLHS và tại tòa công tố viên đề nghị xử phạt bị cáo 7-8 năm tù. Tuy nhiên, HĐXX nhận định VKS truy tố chưa hợp lý nên đã áp dụng khoản 4 điều luật này để xử phạt bị cáo mức án tử hình.

Tổng hợp chung hình phạt của hai tội, tòa tuyên bị cáo phải chịu hình phạt tử hình. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường cho gia đình các bị hại 220 triệu đồng.