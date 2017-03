Kết án nhóm côn đồ hành hung Phó GĐ Sở ngay tại nhà riêng

Nguyễn Hữu Hạnh, tức Hạnh nhỏ (41 tuổi, trú 13C Chí Linh, Nha Trang), giám đốc công ty TNHH dịch vụ du lịch và vận tải Tân Hoàng Long, đóng tại số 18A Trần Hưng Đạo, Nha Trang bị tuyên án 2 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

9 đàn em của Hạnh nhỏ gồm Nguyễn Đức Thi (Cu nu), Nguyễn Đức Nhựt Sơn, Phan Nhật Dũng (Chó lát), Lê Quang Sang (Mập, Đùm), Lê Thanh Nhàn (Bé hai), Trần Thanh Tú, Nguyễn Võ Duy Sanh, Huỳnh Ngọc Nhân, Lê Thanh Hải lần lượt chịu mức án từ 1 năm 7 tháng đến 2 năm 6 tháng tù cùng tội danh trên.



Hạnh nhỏ (bìa trái) và các đàn em trước vành móng ngựa

Trước đó, khoảng 6h15’ ngày 23-10-2013, nhóm côn đồ do Hạnh nhỏ cầm đầu đã hành hung ông Nguyễn Văn Dần, PGĐ Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa ngay tại nhà riêng ông này ở số 258/9 Dã Tượng, Vĩnh Nguyên, Nha Trang.

Hôm đó, nhóm Hạnh nhỏ xông vào nhà ông Dần. Thấy ông đi từ trên cầu thang xuống, Sơn hỏi “Sao nợ tiền banh anh tôi mà không trả?”, ông Dần trả lời “Mấy anh nhầm rồi, tôi không nợ tiền banh gì hết”. Cùng lúc Hạnh xông tới hỏi: “Mày có phải là thằng Dần không?” rồi lao vào đánh.

Trong lúc Hạnh, Thi, Sang, Dũng, Nhân, Hải cùng đánh, tát liên tục vào mặt ông Dần khiến ông té ngã thì Tú, Sanh, Nhân đứng la hét bên ngoài nhằm kích động tinh thần và cảnh giới. Bà Đặng Thị Hương (vợ ông Dần) đã chạy lên lầu, gọi điện thoại báo Công an. Sau một lúc, cả nhóm Hạnh lên xe máy bỏ trốn. Ngày 25-10 ông Dần làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Làm việc tại cơ quan điều tra Hạnh khai nhận trước đó vào chiều ngày 22/10/2013 đoàn kiểm tra liên ngành do ông Dần làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại văn phòng công ty Tân Hoàng Long. Công ty này do vợ chồng Hạnh làm chủ, thuê ông Võ Xuân Hào làm giám đốc đại diện theo pháp luật. Đoàn đã yêu cầu công ty ngừng hoạt động đến khi xuất trình được giấy phép kinh doanh vận tải, đồng thời đề nghị UBND TP Nha Trang chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, đình chỉ hoạt động của văn phòng công ty Tân Hoàng Long, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý vi phạm các xe công ty này vi phạm.

Vì bực tức sự việc này nên Hạnh nhỏ quyết tâm trả thù nên đã họp bàn với nhóm đàn em để thực hiện. Ngày 23-10, nhóm Hạnh nhỏ do Hạnh dẫn đầu đã đến tận nhà ông Dần để hành hung. Sau khi bị bắt, tất cả các đồng phạm trong vụ án đều nhận tội.

Ông Dần bị ảnh hưởng sức khỏe, thương tích gây nên là 16%.