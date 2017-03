Kết án oan nhưng 5 năm qua không xin lỗi, bồi thường

Chị Thắm là người bị kết tội oan trong vụ án “Đánh bạc một mình” mà báo Pháp Luật TP.HCM từng nhiều lần phản ánh. Đây là vụ án có dấu hiệu dàn xếp nhân chứng, đánh đập và bức cung bị cáo để buộc tội.



Biên bản làm việc

Chiều 4-4-2007, Công an huyện Cần Giờ ập vào nhà bắt chị Thắm đưa về trụ sở Công an xã Bình Khánh với cáo buộc chị đang cộng các số trong cùi đề đã bán cho khách. Ngày 29-9-2008, TAND huyện Cần Giờ kết án chị 12 tháng tù về tội đánh bạc. Bản án này đã bị TAND TP.HCM hủy. Đến tháng 1-2010, VKSND huyện Cần Giờ đã rút quyết định truy tố do hành vi của chị không cấu thành tội phạm.

Chị Thắm nói: “TAND huyện Cần Giờ đã làm oan tôi. Nhiều lần tôi yêu cầu tòa này bồi thường oan và xin lỗi công khai tôi tại địa phương. Ngày 18-8-2015, ông chánh án Cần Giờ mời tôi đến và hứa giải quyết theo quy định. Thế nhưng, đến cuối tháng 3-2016, tòa vẫn chưa thực hiện lời hứa. Tôi đã làm đơn báo sự việc đến chánh án TAND TP.HCM.