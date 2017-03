Kết tội chỉ dựa vào lời khai mâu thuẫn, có ổn?

Bắt nhầm vợ Từ lời khai của Lương là “nguồn gốc số ma túy giao cho Hoan là từ Đồng Ngọc Thanh Tân và Nguyễn Thị Gái (vợ Tân)”, CQĐT đã bắt chị Gái ngay trong tối 8-12-2014. Sau đó, chị Gái và Lương đều khẳng định chỉ cho Lương vay 75 triệu đồng, chứ không mua bán ma túy. Ngày 14-12-2014, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ của CQĐT đối với chị Gái, yêu cầu CQĐT trả tự do cho chị. “Tối hôm ấy, tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với mình khi bỗng dưng bị bắt. Mẹ chồng tôi đã già lại còn mắc bệnh ung thư nhưng vẫn phải thay vợ chồng tôi trông cháu. Tôi sẽ gửi đơn yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai phải công khai xin lỗi tôi. Sao có thể tùy tiện bắt tôi, tạm giữ sáu ngày rồi trả tự do mà không hề nói rõ lý do như vậy? Chồng tôi lúc đó đang bị tạm giam trong trại Chí Hòa trong một vụ án khác cũng bị lôi ra quy tội. Tôi giờ cũng không biết làm sao để kêu oan cho chồng” - chị Gái nói. Suy diễn bất lợi cho bị cáo Chứng cứ kết tội bị cáo Tân quá yếu, chỉ dựa vào lời khai của hai bị cáo Lương, Hoan tại CQĐT trong khi các lời khai này có nhiều mâu thuẫn, không rõ ràng. Tân thì kêu oan. Đặc biệt ở cả hai phiên tòa, Lương và Hoan đều khẳng định không mua bán ma túy với Tân. Chưa kể các cơ quan tố tụng còn không xác định được nguồn gốc ma túy, không thu được vật chứng, không giám định được hàm lượng. Việc HĐXX lập luận trong quá trình điều tra, các bị cáo thừa nhận tội nên đủ cơ sở kết luận các bị cáo phạm tội là thiếu thuyết phục bởi Tân không thừa nhận bán ma túy cho Hoan. Chưa kể đã có rất nhiều vụ án oan, người bị oan bị bức cung, nhục hình nên mới nhận tội trong giai đoạn điều tra, chờ đến khi ra tòa kêu oan. Cạnh đó, HĐXX lập luận Tân, Hoan là đối tượng nghiện, mua bán ma túy nhiều lần để sử dụng và bán cho các đối tượng khác nên đủ cơ sở kết luận các bị cáo phạm tội nhiều lần cũng không thuyết phục. Đây là sự suy diễn cảm tính gây bất lợi cho các bị cáo, hoàn toàn trái với nguyên tắc suy đoán có lợi cho bị cáo. Luật sư HOÀNG CAO SANG, Đoàn Luật sư TP.HCM