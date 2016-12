Kêu oan, sao lại miễn trách nhiệm hình sự

Như Pháp Luật TP.HCM từng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã miễn trách nhiệm hình sự (TNHS), đình chỉ điều tra đối với ông Huỳnh Thanh Quang (ngụ Phú Yên) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ với lý do đại diện người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn truy cứu TNHS. Nhiều bạn đọc thắc mắc bởi trường hợp này không được quy định trong Điều 25 BLHS hiện hành.

Vận dụng quy định của BLHS 2015

Thực tế trong vụ án trên, cơ quan điều tra (CQĐT) đã vận dụng quy định tại khoản 3 Điều 29 BLHS 2015: Người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác và được người bị hại hoặc người đại diện của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn TNHS thì có thể được miễn TNHS.

Theo Hướng dẫn số 276 ngày 13-9-2016 của TAND Tối cao (về áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của BLHS 2015) thì đây là quy định mới có lợi cho người phạm tội trong BLHS 2015. Trước đó, tháng 6-2016, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 144 tạm lùi hiệu lực thi hành của BLHS 2015 cùng ba đạo luật khác, đồng thời quy định những quy định mới có lợi cho người phạm tội trong BLHS 2015 vẫn được áp dụng từ ngày 1-7-2016. Quốc hội cũng giao cho chánh án TAND Tối cao hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.



Bà Trần Thị Nga cho biết sẽ khiếu nại quyết định đình chỉ điều tra tới cùng. Ảnh: T.LỘC

Kêu oan chứ không xin miễn trách nhiệm hình sự

Về mặt pháp luật, nếu đại diện người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn truy cứu TNHS thì CQĐT có thể miễn TNHS cho ông Quang theo quy định mới nói trên. Tuy nhiên, mấu chốt của vụ án là cả đại diện người bị hại lẫn ông Quang đều cho biết không hề tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn truy cứu TNHS như lý do mà CQĐT đưa ra.

Ngày 26-12, bà Trần Thị Nga (ngụ xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, em gái - đại diện người bị hại) cho biết đã chính thức gửi đơn đến công an, VKSND thị xã này khiếu nại quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Quang. “Từ khi anh Quang bị khởi tố, gia đình tôi liên tục gửi đơn kêu oan cho anh ấy chứ chưa bao giờ hòa giải, cũng không đề nghị miễn truy cứu TNHS cho anh ấy. Trong khi gia đình tôi đang gửi đơn kêu oan đến các cơ quan chức năng của tỉnh thì tại sao CQĐT lại nói là chúng tôi tự nguyện hòa giải? Gia đình tôi yêu cầu CQĐT ra quyết định đình chỉ đối với anh Quang với lý do là không có tội chứ không phải miễn TNHS” - bà Nga khẳng định.

Mặt khác, bà Nga không đồng ý với việc đình chỉ giải quyết vụ án: “Gia đình tôi yêu cầu CQĐT làm rõ hành vi của tài xế xe tải để xác định người gây ra cái chết đối với chị tôi. Gia đình tôi không chấp nhận việc CQĐT khép lại vụ án bằng cách này. Nếu VKS, công an thị xã không giải quyết, gia đình tôi sẽ tiếp tục khiếu nại đến các cấp cao hơn”.

Cùng ngày, trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Tường Linh (Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, bào chữa cho ông Quang) cũng cho biết ông và thân chủ không chấp nhận lý do đình chỉ của CQĐT. “Đình chỉ kiểu đó là nhằm tránh né bồi thường oan. Chúng tôi đang yêu cầu CQĐT phải đình chỉ với lý do hành vi của ông Quang không cấu thành tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” - luật sư Linh nói.

Như vậy, có thể thấy việc CQĐT vận dụng quy định mới tại khoản 3 Điều 29 BLHS 2015 khi cả đại diện người bị hại lẫn phía bị can đều phủ nhận, nói chỉ kêu oan chứ không xin miễn TNHS là có vấn đề, cần phải được làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ việc có diễn tiến mới.