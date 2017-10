Khaisilk bán khăn Trung Quốc phạm tội gì?

Đại diện một công ty cho biết đã mua khăn lụa của Khaisilk tại cửa hàng trên phố Hàng Gai, Hà Nội để làm quà tặng cho đối tác hôm 17-10 vừa qua. Số khăn lụa này mang thương hiệu Khaisilk, kích thước 50 x 50 cm, với đơn giá 644.000 đồng/chiếc. Sau khi nhận hàng, công ty này phát hiện một chiếc khăn trong lô hàng 60 chiếc này có gắn hai nhãn mác khác nhau: Một nhãn với nội dung "Khaisilk - Made in Vietnam", còn một nhãn nữa với nội dung "Made in China". Ông Hoàng Khải - chủ nhãn hàng Khaisilk thừa nhận, hiện nguồn tơ lụa trong hệ thống của Khaisilk có 50% nhập khẩu từ Trung Quốc và 50% có nguồn gốc từ các làng nghề tại Việt Nam. "Khi mở rộng ra nhiều lĩnh vực và vùng miền, khả năng quản lý doanh nghiệp của tôi còn hạn chế. Tôi đã không bao quát được tất cả lĩnh vực và gần như không để ý nhiều đến mảng kinh doanh lụa nữa, dù đây là sản phẩm làm nên thương hiệu Khaisilk. Sai lầm tôi phải chịu. Tôi không trốn tránh gì trách nhiệm mà đang đối diện với những sai lầm của mình. Tôi cúi đầu xin lỗi khách hàng với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn", ông Khải phát biểu. Ông chủ Khaisilk cũng cam kết sẽ thu hồi các sản phẩm đã bán ra thị trường có xuất xứ Trung Quốc nếu khách hàng có mong muốn đổi trả, đồng thời sẽ bồi thường cho khách hàng một cách nghiêm túc. "Cái sai của tôi là khi thấy các thương hiệu lớn của nước ngoài đặt hàng, may sản phẩm tại Trung Quốc vẫn bán với thương hiệu của họ thì mình có thể đặt hàng may tơ lụa Trung Quốc về bán với thương hiệu Khaisilk mà không làm rõ xuất xứ hàng hóa", ông Khải lý giải với báo chí.