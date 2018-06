Kháng nghị vụ nghi bỏ lọt 3 người phạm tội

Chiều 18-6, TAND TP.HCM cho biết đã phân công thẩm phán nghiên cứu hồ sơ một vụ án ở Bình Chánh do có kháng nghị của VKSND TP.HCM và kháng cáo của các bị cáo.

Theo kháng nghị của VKSND TP.HCM, cấp sơ thẩm ở huyện Bình Chánh đã bỏ lọt ba người phạm tội là Võ Hoàng Lâm, Trần Sơn Vinh và Phạm Trung Hiếu. VKSND TP.HCM đề nghị TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm theo hướng hủy bản án này, chuyển hồ sơ về cấp sơ thẩm để điều tra, truy tố theo thủ tục chung.



HĐXX sơ thẩm vụ án

Trước đó, ngày 9-5 xử sơ thẩm, TAND huyện Bình Chánh đã tuyên phạt Nguyễn Trung Hiếu, Phạm Thành Đạt mỗi bị cáo hai năm sáu tháng tù, bảy bị cáo còn lại lần lượt lãnh các mức án từ hai đến bốn năm tù (trong đó có năm án treo) cùng về tội cố ý gây thương tích.



Đặc biệt trong vụ án này chính HĐXX tòa sơ thẩm cũng kiến nghị xem xét lại bản án của mình theo trình tự, thủ tục phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm để xem xét trách nhiệm hình sự của ba người có liên quan trong vụ án nói trên. Theo tòa, việc này nhằm tránh bỏ lọt người phạm tội. Bởi quá trình nghiên cứu hồ sơ, tòa đã hai lần trả hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự ba người này. Tuy nhiên, VKS không đồng quan điểm với tòa nên bảo lưu cáo trạng.

Theo HĐXX sơ thẩm và kháng nghị của VKS, Võ Hoàng Lâm, Trần Sơn Vinh và Phạm Trung Hiếu là người trực tiếp cầm hung khí cùng các bị cáo đến đánh bị hại. Tuy ba người này không tham gia đánh bị hại nhưng lại không có hành vi can ngăn các bị cáo. Họ không bỏ về trước mà đứng tại hiện trường xem các bị cáo khác gây thương tích cho bị hại.

Như vậy cũng là gây áp lực làm tê liệt tinh thần bị hại, làm cho bị hại không dám chống trả hoặc bỏ chạy. Việc đứng xem cũng là tạo tâm lý an toàn, vững tin cho các bị cáo gây thương tích cho bị hại. Ngoài ra, sau đó ba người này còn cùng các bị cáo bàn bạc, liên lạc với nhau, khi xác định không ai bị bắt thì mới về nhà.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 20 giờ ngày 16-11-2015, Nguyễn Trung Hiếu mâu thuẫn với một người về việc người này giũ nước dính trong dép ra trúng vào xe của mình. Cho rằng người này cố tình đá xe nên Hiếu rủ nhóm bạn gồm 15 người mang theo năm con dao đi đánh dằn mặt. Trong lúc những người còn lại đánh bị hại thì Phạm Thành Đạt trực tiếp dùng dao đâm trúng hông bị hại, gây thương tích 36%.

Ban đầu CQĐT Công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố 12 người về tội cố ý gây thương tích nhưng VKS huyện không phê chuẩn khởi tố đối với Lâm, Vinh và Hiếu. Lý do Lâm và Vinh tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, còn Hiếu do giấy khai sinh trễ hạn, không ở địa phương nên không giám định độ tuổi khi gây án được, khi nào tìm được sẽ xử lý sau.