Khiển trách cục trưởng Cục THA dân sự tỉnh Long An

Quyết định kỷ luật do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An ban hành. NLĐO chiều 15-12 dẫn lời Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An Lê Thanh Nghiêm cho biết như trên.

Theo quyết định, với trách nhiệm là cục trưởng Cục THADS tỉnh nhưng ông Nguyễn Văn Gấu không kịp thời triển khai, đôn đốc, chỉ đạo thành viên Cục THA quyết toán các khoản tạm ứng để THA. Ông Gấu cũng thiếu kiểm tra hồ sơ kỷ luật cán bộ.

Thời điểm tháng 9-2016, nhân viên Cục THADS tỉnh Long An đã làm đơn gửi đến nhiều cơ quan trung ương và tỉnh tố cáo ông Gấu có nhiều sai phạm như khi nhận tiền THADS đem gửi ngân hàng để lấy lãi chi tiêu không rõ ràng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật… Về điều này, ông Lê Thanh Nghiêm cho biết đoàn kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành làm rõ từng nội dung tố cáo. Theo đó, xác định tiền lãi THA sau khi gửi ngân hàng đều được chi trả cho đương sự.