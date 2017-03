Khó xác minh tài sản, nhờ thừa phát lại

Những vướng mắc cần tháo gỡ Theo Sở Tư pháp TP.HCM, hoạt động xác minh điều kiện THA của TPL bước đầu cho thấy hiệu quả trong việc xác minh với tỉ lệ thành công tới 99,48%. Những thông tin về điều kiện THA của đương sự do TPL cung cấp đã giúp bảo vệ kịp thời lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, giúp cơ quan THA có thêm cơ sở đưa ra các phương thức tổ chức THA phù hợp. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động này cũng đang gặp một số vướng mắc, bất cập: Quy định pháp luật trong một số lĩnh vực như tín dụng, thuế… chưa cụ thể về những vấn đề có liên quan đến hoạt động TPL như nhiệm vụ cung cấp thông tin xác minh điều kiện THA. Chính vì vậy các cơ quan, tổ chức liên quan còn lúng túng trong quá trình thực hiện, dẫn đến tình trạng các ngân hàng chậm cung cấp thông tin về tài khoản của người phải THA, cơ quan đăng ký tài sản cung cấp chưa kịp thời thông tin về tài sản của người phải THA theo yêu cầu của TPL. Thậm chí nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân lấy lý do này để từ chối thực hiện hoặc thực hiện không đúng và đầy đủ yêu cầu hợp pháp của TPL (như cơ quan thuế từ chối cung cấp thông tin về báo cáo thuế hằng tháng, báo cáo tài chính của doanh nghiệp...). Ngoài ra, trong quá trình xác minh điều kiện THA, TPL thực hiện việc xác minh nhưng lại không có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn, dẫn đến trường hợp đương sự tẩu tán tài sản ngay sau khi TPL xác minh... Mở rộng mô hình TPL Ở TP.HCM, số lượng vụ việc THA rất lớn, nếu chỉ dựa vào đội ngũ THA như hiện nay sẽ làm không xuể. Hiện tại, cơ quan THA và Sở Tư pháp thì quá tải trong khi TPL phải chờ việc. Theo tôi, THA phải là cơ quan thực hiện chức năng quản lý chứ không phải thực hiện chức năng thi hành, tức không đi vào vụ việc cụ thể. Nếu đẩy mạnh việc xã hội hóa hoạt động và đội ngũ THA thì sẽ tiết kiệm được bộ máy biên chế cùng kinh phí từ ngân sách: Sở Tư pháp được giảm tải, cơ quan THA thu gọn bộ máy, thực hiện chức năng quản lý, còn TPL là nơi tổ chức thực hiện. Do đó, TP.HCM thống nhất đề nghị mở rộng mô hình TPL. ÔngTẤT THÀNH CANG,Phó Chủ tịch UBND TP.HCM