Khởi tố 2 người đánh gãy chân công an viên

(PLO)- Cơ quan Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày 2-9 cho biết cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Nguyễn Đình Sơn (32 tuổi, trú xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Lê Quốc Khánh (27 tuổi, trú xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, chiều 31-8, Sơn và Khánh điều khiển sà lan đi hút cát trái phép trên sông Ngàn Sâu (đoạn chảy qua huyện Vũ Quang). Nhận được tin báo, anh Đậu Văn Phượng, công an viên xã Ân Phú (huyện Vũ Quang), cùng hai cán bộ Phòng TN&MT huyện Vũ Quang lái xuồng máy ra sông để ngăn chặn sà lan trên hút trộm cát. Sơn cùng Khánh điều khiển sà lan đâm thẳng vào xuồng máy của tổ công tác khiến anh Phượng bị ngã. Hai người này dùng hung khí đánh anh Phượng rồi bỏ chạy. Công an huyện Vũ Quang đã truy bắt được Sơn và Khánh. Anh Phượng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, chữa trị trong tình trạng bị gãy chân, trật bánh chè. Đ.LAM