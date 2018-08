Khởi tố 2 người đánh nhà báo và KSV tại tòa Bình Chánh

Theo thông tin của Pháp Luật TP.HCM, VKSND huyện Bình Chánh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án và khởi tố hai bị can đã có hành vi đánh kiểm sát viên (KSV), nhà báo và công an tại TAND huyện Bình Chánh vào trưa 23-7.

Quyết định phê chuẩn này dựa trên đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh sau khi đã hoàn thiện hồ sơ.





Kiểm sát viên đang bị hành hung. Ảnh cắt từ clip

Theo quyết định khởi tố, bị can Nguyễn Văn Hiền bị khởi tố về hai tội: gây rối trật tự phiên tòa, phiên họp theo Điều 391 BLHS 2015 và tội chống người thi hành công vụ theo Điều 330 BLHS 2015.

Bị can Nguyễn Văn Sang bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ theo Điều 330 BLHS 2015.



Trước đó thì Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất với hai đối tượng Nguyễn Văn Hiền và Nguyễn Văn Sang để tiếp tục điều tra về tội gây rối trật tự phiên tòa và chống người thi hành công vụ. Thời hạn gia hạn tạm giữ là ba ngày, kể từ ngày 27 đến 30-7.