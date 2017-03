Khởi tố 5 bị can trong đường dây mại dâm ngàn USD

Chiều 17/4, cơ quan CSĐT công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam 4 tháng đối với 5 người liên quan trong đường dây mại dâm cao cấp vừa bị triệt phá.

5 bị can bị khởi tố về hành vi "môi giới mại dâm" gồm Lê Bảo Lộc (SN 1973, quê Hậu Giang, tạm trú Q.5) và 4 người còn lại là 4 người mẫu, diễn viên tự do, tuổi từ 23 - 26 tuổi.

Lê Bảo Lộc, kẻ cầm đầu đường dây mại dâm cao cấp



Bước đầu cơ quan công an xác định, Lộc là đạo diễn, tham gia điều hành công ty đào tạo người mẫu Gia Khang (trụ sở Q.8), quy tụ khá nhiều diễn viên - người mẫu, núp bóng công ty trên để hành nghề môi giới mại dâm cao cấp.

Khách của Lộc là đại gia ở nhiều tỉnh thành, quen biết qua nhiều nguồn khác nhau. Do đó khi khách gọi điện yêu cầu, Lộc ra giá 1.000 USD/ lượt rồi gọi điện điều các chân dài gắn mác người mẫu - diễn viên - ca sĩ đến tận khách sạn phục vụ khách.

Đáng nói, giá đi khách mà Lộc thông báo cho các cô gái bán dâm là 300 - 500 USD/ lượt. Tức là chỉ tốn cuộc điện thoại, Lộc đã thu lợi bất chính 500 - 700 USD.

4 người mẫu - diễn viên bị khởi tố cùng với Lộc được xác định, ban đầu là gái bán dâm theo sự môi giới của Lộc. Tuy nhiên chỉ 1 thời gian đi khách, 4 cô gái này tách ra làm ăn riêng, tự tìm mối đi khách và thành tú bà khi môi giới cho các chân dài khác kiếm thêm.

4 người mẫu - diễn viên tự do kiêm tú bà cùng bị khởi tố về hành vi "môi giới mại dâm".



Giá đi khách các tú bà quy định là 1.000 USD/ lượt, chỉ trừ khách quen thì các cô này lấy giá hữu nghị 500 - 700 USD/ lượt. Các cô gái này giới thiệu mối qua lại và thu tiền công môi giới kể cả ăn chặn lẫn nhau, thực tế chân dài trực tiếp bán dâm chỉ hưởng được khoảng 300 - 500 USD/ lượt.

Trong chiều 7/4, công an bất ngờ kiểm tra 3 khách sạn trên địa bàn TP.HCM, đã bắt quả tang 6 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Được biết, các cuộc mua - bán này do 4 chân dài nói trên được khách liên hệ đặt hàng rồi tự đi và môi giới cho đồng nghiệp cùng đi. Lộc không liên quan đến việc điều động chân dài trong chiều 7/4 nhưng cơ quan công an xác định, Lộc chính là "cá mập" trong đường dây mại dâm cao cấp, từng nhiều lần môi giới cho chân dài đi khách đại gia để hưởng lợi bất chính.

Theo Anh Sinh/vietnamnet