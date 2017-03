Khởi tố 7 bị can hành hung luật sư vì ‘bị bắn bụi bẩn’

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố bao gồm: Đặng Quang Huy (26 tuổi), Nguyễn Duy Ninh (31 tuổi), Lưu Công Thắng (34 tuổi), Đỗ Xuân Nguyên (37 tuổi), Cao Văn Huân (20 tuổi), Nguyễn Duy Mạnh (21 tuổi), Nguyễn Gia Tú (38 tuổi). Các nghi can đều ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Đối với Hoàng Đình Dần (29 tuổi), quá trình điều tra xác định không liên quan đến vụ án nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.



Luật sư Luân (trái) và luật sư Nam sau vụ hành hung.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, theo thông báo của Công an TP Hà Nội, vào 15 giờ 30 ngày 3-11, lực lượng cảnh sát 113 Công an TP nhận được tin báo về việc hai luật sư Trần Thu Nam và luật sư Lê Luân (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) bị một nhóm đối tượng hành hung. Công an TP đã chỉ đạo PC45 và Công an huyện Chương Mỹ nhanh chóng vào cuộc, tập trung điều tra.

Ngày 6-11, CQĐT đã xác minh làm rõ danh tính nhóm đối tượng trên. Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 3-11, sau khi ăn trưa, đến khoảng 14 giờ, các thanh niên rủ nhau đi xe máy thăm người ốm. Khi đến trục đường thuộc địa phận thôn Lũng Vị, xã Đông Phương Yên, họ phát hiện một ô tô con loại bốn chỗ (sau này xác định là của hai luật sư) phóng nhanh làm bắn bụi bẩn lên người.

Phát hiện không phải là người địa phương, Tú phóng xe đuổi theo, các thanh niên còn lại đứng chờ ở trục đường ra.

Đến lúc hai luật sư ra về (khoảng 15 giờ 30 ngày 3-11), Cao Văn Huân dùng xe máy chặn đầu, thấy luật sư Luân mở cửa thì Huân lôi luật sư ra rồi đấm vào mặt. Tiếp đó Thắng, Mạnh, Ninh dùng tay đấm liên tiếp vào mặt luật sư Nam. Khi luật sư Luân bỏ chạy, Nguyên đuổi theo và đạp luật sư ngã xuống ruộng.

Về thông tin có một công an viên tham gia vụ hành hung, công an xác định anh Nguyễn Văn Cửu (công an viên) chỉ đi xe máy ngang qua, không dừng lại, không biết và không tham gia sự việc trên.

Ngày 12-11, CQĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác.