Khởi tố 9 người chặt 13 cây gỗ quý trong rừng phòng hộ

Ngày 8-12, Đại tá Châu Trinh, Trưởng Công an huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố chín bị can về hành vi vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Tất cả bị can đều là dân tộc Ba Na, trong đó người lớn nhất 32 tuổi, trẻ nhất 18 tuổi, có bảy người ngụ xã Vĩnh Sơn, một người ngụ xã Vĩnh Thuận, một người ngụ thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh).

Cả chín bị can đều bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện Công an huyện Vĩnh Thạnh đang phối hợp với lực lượng CSĐT Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.



Một trong những cây dổi cổ thụ bị đốn hạ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 11-2016, chín người trên đã trực tiếp đốn hạ, cưa xẻ 13 cây dổi - loại gỗ quý có giá trị kinh tế cao - tại tiểu khu 183 thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh do Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh quản lý. Kết quả giám định cho biết đây là những cây dổi lớn, có tuổi đời hơn 30 năm, đường kính thân 36-76 cm, tổng khối lượng gần 45 m3. Những cây dổi bị chặt hạ này ở vị trí chỉ cách tỉnh lộ gần 100 m và nằm giữa hai trạm bảo vệ rừng Hang Hũ, Lò Than. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, đây là vụ đốn hạ cây lớn trong rừng phòng hộ nghiêm trọng nhất từ trước đến nay ở tỉnh này.



Sau khi xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng trên, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý những đơn vị, cá nhân liên quan.

Hiện nay, UBND huyện Vĩnh Thạnh đang làm rõ dấu hiệu tổ chức tiếp tay, liên kết giữa lực lượng bảo vệ rừng với lâm tặc. Liên quan vụ phá rừng này, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Hang Hũ đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn Hà, điều chuyển ông Nguyễn Mạnh Thương, nhân viên bảo vệ rừng.