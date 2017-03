Khởi tố ba nguyên cán bộ gây thất thoát hàng chục tỉ đồng

Ba đối tượng bị khởi tố là Hồ Xuân Cường (57 tuổi, nguyên cán bộ Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Kỳ Anh), Lê Xuân Nghinh (59 tuổi, nguyên bí thư Đảng ủy xã Kỳ Long, Kỳ Anh) và Lê Công Diếu (59 tuổi, nguyên chủ tịch UBND xã Kỳ Phương, Kỳ Anh).

Theo cơ quan công an, để thực hiện dự án Formosa và cảng Sơn Dương tại Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh), từ năm 2008, tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chủ trương đền bù và di dời người dân lên khu tái định cư.

Một số cán bộ Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Kỳ Anh và UBND các xã Kỳ Long, Kỳ Lợi, Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên (huyện Kỳ Anh cũ) đã có hành vi hợp thức hóa toàn bộ diện tích đất công do UBND xã quản lý thành đất giao cho các hộ dân sử dụng trước mốc 1-7-2004. Việc khai man hồ sơ, hợp thức hóa đất trên là để hưởng lợi chính sách bồi thường 100% giá đất nông nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 14 tỉ đồng. Hiện nay số tiền thiệt hại trên không thu hồi được.

Cụ thể, ông Nghinh đã trực tiếp bàn bạc, thống nhất chủ trương đưa phần diện tích đất công 61,4 ha do UBND xã Kỳ Long quản lý thành 459 hồ sơ bồi thường đất nông nghiệp để chi trả sai quy định gây thất thoát ngân sách hơn 9,7 tỉ đồng.

Ba bị can (từ trái qua phải) Lê Xuân Nghinh, Hồ Xuân Cường và Lê Công Diếu. (Ảnh do Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấp)

Ông Diếu chỉ đạo và hợp thức 146 biên bản áp giá khi không có biên bản kiểm kê diện tích 11,4 ha đất tranh chấp ở xã Kỳ Phương với số tiền bồi thường hơn 4,2 tỉ đồng là trái với quy định. Việc làm của ông Diếu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 885 triệu đồng.

Đối với ông Cường được giao làm tổ trưởng tổ kiểm kê tại xã Kỳ Phương nhưng đã không chỉ đạo và không thực hiện việc lập biên bản kiểm kê xác định diện tích, chủ sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất, nguồn gốc đất với từng chủ hộ làm căn cứ cho việc bồi thường mà dựa vào danh sách 146 hộ do UBND xã Kỳ Phương lập để tính toán giá trị bồi thường gây thất thoát 885 triệu đồng.

Những hành vi sai trái của ba bị can trên cũng tạo nên bất bình trong quần chúng nhân dân, phát sinh đơn tố cáo, khiếu nại kéo dài vượt cấp làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Hiện Phòng PC46 Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.