Khởi tố chủ quán karaoke bị cháy khiến 13 người chết

Ngày 12-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Diệu Linh (30 tuổi, trú quận Hà Đông, Hà Nội), Lê Thị Thì (tên gọi khác là Thanh, 54 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Hoàng Văn Tuấn (23 tuổi, ở Nghệ An) về hành vi vi phạm quy định về PCCC.

Hiện cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam đối với Lê Thị Thì và Hoàng Văn Tuấn. Đối với bị can Nguyễn Diệu Linh, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.



Toàn bộ tài sản của quán karaoke số 68 bị cháy rụi.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Diệu Linh là chủ quán karaoke số 68 đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội), dù biết quán chưa có nghiệm thu về PCCC, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; giấy phép kinh doanh karaoke nhưng vẫn đưa vào sử dụng và đón khách vào vui chơi.

Bị can Lê Thị Thì là chủ của đơn vị trực tiếp thi công, Hoàng Văn Tuấn là thợ hàn xì làm thuê cho Thì nhưng Tuấn chưa được huấn luyện về an toàn lao động, chưa được cấp thẻ an toàn.

Trong quá trình cắt bản lề để lắp cửa, Tuấn dùng máy hàn thổi lửa trực tiếp vào bản lề cửa với mục đích dùng nhiệt cắt bản lề dẫn đến lửa bén vào vách phòng và gây cháy.

Hậu quả làm 13 người thiệt mạng, cháy toàn bộ tài sản của quán karaoke 68, 11 xe máy, một xe đạp điện. Vụ cháy còn ảnh hưởng sang các quán Bách Lộc, quán Kstar 72, quán Nhật số 74 đường Trần Thái Tông.