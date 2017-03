Khởi tố chủ tịch xã gây tai nạn, 2 học sinh tử vong

Ngày 9-11, Trung tá Đinh Anh Dũng, Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp (huyện Quỳ Hợp), về tội vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ.





Chiếc ô tô bán tải ông Trung điều khiển bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn .

Như đã đưa tin, 22 giờ ngày 27-10, trên quốc lộ 48 (thuộc địa phận xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp), chiếc ô tô bán tải do ông Trung điều khiển đâm trực diện với xe máy chở hai người chạy ngược chiều.

Cú đâm mạnh khiến hai em đi trên xe máy là VVS (15 tuổi) và NgVH (16 tuổi, cùng là học sinh, trú xã Tam Hợp) văng xuống đường, bị thương nặng rồi tử vong sau đó.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc ô tô bán tải do ông Trung điều khiển tiếp tục lao đi và va vào một xe máy khác chạy cùng chiều khiến người đi xe máy bị thương. Tại hiện trường, xe máy nát hỏng còn chiếc xe bán tải nát bét phần đầu.



Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn đau lòng, lực lượng công an có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Được biết trước khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên, ông Trung có tham gia đánh bóng chuyền rồi giao lưu ăn nhậu với một số bạn bè.



Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, cho biết: "Khi có kết quả điều tra, nếu sai theo pháp luật thì xử lý theo mức độ, sau đó mới xem xét xử lý bên Đảng và bên chính quyền nhà nước. Vụ tai nạn là nằm ngoài ý muốn, không ai mong muốn gì nhưng giờ thì cứ theo pháp luật mà làm thôi".

Ông Nguyễn Tiến Cảnh, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Quỳ Hợp, cho biết sau khi bị khởi tố, chắc chắn ông Trung sẽ bị khai trừ ra khỏi Đảng.