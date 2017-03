Khởi tố cựu chủ tịch xã giả hồ sơ, bỏ túi hàng chục tỉ

Ngày 3-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Bùi Thanh Phòng, nguyên chủ tịch UBND xã Cam Lập, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) và ông Lâm Điền Phúc, nguyên cán bộ địa chính xã này. Hai bị can đều bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 2 Điều 285 BLHS.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sáng 4-3, một lãnh đạo VKSND tỉnh Khánh Hòa xác nhận viện đã phê chuẩn các quyết định trên của cơ quan CSĐT Công an tỉnh.



Ông Bùi Thanh Phòng tại cơ quan điều tra ngày 3-3. Ảnh: NGUYỄN XUÂN



Ông Lâm Điền Phúc tại cơ quan điều tra ngày 3-3. Ảnh: NGUYỄN XUÂN

Trước đó, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện hàng loạt sai phạm tại UBND xã Cam Lập liên quan đến trách nhiệm của các ông Bùi Thanh Phòng, Lâm Điền Phúc cùng nhiều cán bộ khác của một số cơ quan thuộc TP Cam Ranh.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2007 đến 2011, với cương vị chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính xã, Phòng và Phúc đã giả chữ ký của người dân, lấy 13 thửa đất với tổng diện tích gần 10 ha của 10 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng rồi lập hồ sơ giả, tham mưu cho UBND TP Cam Ranh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khác.

Sau đó Phòng và Phúc làm thủ tục chuyển nhượng 10 thửa đất với tổng diện tích 4,5 ha cho tám trường hợp, lấy tổng cộng 41,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, Phòng và Phúc lấy 10 thửa đất với tổng diện tích hơn 8 ha do UBND xã Cam Lập quản lý, làm hồ sơ giả, cấp cho tám hộ gia đình, cá nhân. Sau đó Phòng, Phúc lập hồ sơ chuyển nhượng 6,3 ha cho sáu trường hợp, lấy gần 19 tỉ đồng.

Bước đầu, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa xác định tổng số tiền chuyển nhượng đất trái pháp luật do Phòng, Phúc lập hồ sơ giả là hơn 60 tỉ đồng.





Khu vực đất ở xã Cam Lập, TP Cam Ranh bị một số cán bộ chiếm đoạt, chuyển nhượng trái pháp luật. Ảnh: HÙNG LƯỢNG

Thanh tra tỉnh cũng phát hiện hơn 10 cán bộ của TP Cam Ranh đã thông đồng, tiếp tay đắc lực cho trong vụ chiếm đất, chuyển nhượng đất trái pháp luật trên.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ những người đã chiếm đoạt số tiền thu được trong các vụ chuyển nhượng đất trái pháp luật trên, đồng thời điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi, trách nhiệm của những cán bộ khác liên quan vụ chiếm đất, chuyển nhượng đất trái pháp luật nghiêm trọng trên.