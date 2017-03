Khởi tố điều tra viên nhận hối lộ lo bị can tại ngoại

Theo đó, cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác định Thượng úy Hoàng Đình Nam được phân công thụ lý chính điều tra vụ án Vũ Quang Tuấn cùng nhiều đồng phạm bị bắt về tội đánh bạc xảy ra ngày 27-3. Trong quá trình điều tra, Nam gợi ý nhiều lần và sau đó nhận của gia đình bị can Tuấn 30 triệu đồng và bị can Võ Hùng Dũng 20 triệu đồng để hai bị can này được tại ngoại. Tuy nhiên, dù đã đưa tiền nhưng hai bị can trên không được tại ngoại nên gia đình bị can đã tố giác. Sau đó giám đốc công an tỉnh này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác Nam và những cán bộ có liên quan để xác minh việc tố giác nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng (vụ việc này báo Pháp Luật TP.HCM cũng đã phản ánh nhiều số báo).

N.ĐỨC