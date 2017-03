Khởi tố đối tượng sử dụng ‘hàng nóng’ để giải quyết mâu thuẫn

Trước đó, tối 23-8, cơ quan công an nhận được tin trình báo của người dân về việc có nhóm côn đồ đi trên taxi với khoảng 30 xe máy thủ sẵn số lượng khủng “hàng nóng” rất nguy hiểm đang lưu thông từ hướng thị trấn Nam Phước lên xã Duy Châu.

Lực lượng Công an huyện Duy Xuyên nhận định tình hình rất nghiêm trọng có thể gây bất an trên địa bàn dân cư nên đã nhanh chóng cử 30 cán bộ công an vào cuộc theo dõi để tiến hành ngăn chặn.

Khi đến khu vực Cụp Kim Sơn (xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên), nhóm đối tượng bị các chiến sĩ Công an huyện Duy Xuyên yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra đã phát hiện có nhiều dao, kiếm, mã tấu đúng như người dân đã trình báo nên yêu cầu tài xế cho xe về trụ sở để tiếp tục làm việc. Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.





Số “hàng nóng” công an thu được từ nhóm bảo kê cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: CTV

Vụ việc cụ thể, Phan Công Tuấn (34 tuổi) có mâu thuẫn với Lê Cao Ly Sâm (tự Lỳ, 27 tuổi) có mâu thuẫn với nhau. Khi Tuấn đang ngồi nhậu thì nhận được lời thách thức của Lỳ kêu lên gặp “nói chuyện”. Tuấn đã rủ thêm khoảng… 50 người khác chuẩn bị mã tấu, dao, kiếm rồi đón taxi đi đến chỗ hẹn để “dẹp” đối phương nhưng trên đường đi thì bị tạm giữ.

Cùng bị bắt còn có Trần Điệp (30 tuổi), Phạm Thanh Thiện (20 tuổi) và Lê Văn Vũ (23 tuổi). Qua điều tra, ngoài việc mang hàng nóng đi giải quyết, Vũ, Thiện và Điệp còn bị nghi vấn có dấu hiệu “cưỡng đoạt tài sản”. Theo khai nhận của Điệp, khoảng đầu tháng 8/2015, tại một quán internet ở thị trấn Nam Phước, ba đối tượng này đã dùng vũ lực bắt một số người cùng trú thị trấn Nam Phước phải nộp cho chúng mỗi tuần 5 triệu đồng, nộp liên tiếp trong vòng năm tuần…