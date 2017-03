Khởi tố giám đốc lừa đảo hơn 30 tỉ đồng của ngân hàng

Ngày 31-3, VKSND Tối cao cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Đặng Phước An, giám đốc Công ty TNHH Vân An (có trụ sở tại tỉnh Bình Phước) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến hành vi phạm tội của ông An, ông Bùi Minh Hải, phó phòng khách hàng, và Nguyễn Thanh Tiến, chuyên viên khách hàng Techcombank Chi nhánh TP.HCM, cũng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Thông tin từ cơ quan tố tụng cho hay từ năm 2008, Công ty TNHH Vân An đã không còn vốn để kinh doanh, không còn khả năng tài chính để hoạt động, cũng như trả các khoản nợ...

Tuy nhiên, ông An đã yêu cầu kế toán lập báo cáo tài chính khống, thể hiện kinh doanh có lãi để vay vốn Ngân hàng Techcombank.

Trong khi đó, báo cáo tài chính của công ty này nộp tại Cục Thuế tỉnh Bình Phước, đang thua lỗ hơn 5 tỉ đồng. Tính cả khoản nợ Techcombank, công ty này âm hơn 36 tỉ đồng. Tài sản của Công ty TNHH Vân An lúc đó chỉ có giá trị 11 tỉ đồng.

Đến tháng 3-2009, công ty này đã lập hồ sơ đề nghị gia hạn hạn mức tín dụng 45 tỉ đồng và được Techcombank Chi nhánh TP.HCM chấp thuận gia hạn hạn mức và giải ngân tổng cộng hơn 36 tỉ đồng.

Sau đó, Techcombank kiểm tra tài sản mà Công ty Vân An thế chấp là hạt điều, phát hiện thiếu hụt giá trị tài sản khoảng 21 tỉ đồng. Đến tháng 5-2014, số tài sản Công ty Vân An thế chấp đã "mất tích".

Ngân hàng này đã tố cáo hành vi gian dối của ông An đến cơ quan điều tra. Ông An khai nhận đã đổi những bao hạt điều thế chấp cho ngân hàng, bằng các bao chứa vỏ hạt điều.

Lúc này, tổng số dư nợ của Công ty Vân An tại Techcombank hơn 30 tỉ đồng và mất khả năng trả nợ. Cơ quan điều tra cũng xác định ông Bùi Minh Hải và Nguyễn Thanh Tiến mới chỉ căn cứ vào hồ sơ, chứng từ do Công ty Vân An cung cấp để ký vào biên bản kiểm tra, định giá tài sản bảo đảm, biên bản kiểm kê hàng trong kho, rồi lập hồ sơ trình cấp trên phê duyệt giải ngân.

Hai cán bộ ngân hàng trên đã không kiểm tra thực tế tài sản theo quy định, tạo điều kiện cho ông An thực hiện hành vi lừa đảo hàng chục tỉ đồng.