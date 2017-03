Khởi tố hạt phó và cán bộ kiểm lâm vòi tiền dân

Khám xét nơi ở và phòng làm việc của ông Dương và ông Tục, công an thu giữ được nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan vụ án.

Trước đó, ngày 4-9, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thắm (trú xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) - tố giác tội phạm liên quan đến cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu sang Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ. Ngoài đơn của bà Thắm còn có hình ảnh và đĩa CD liên quan đến sự việc tố cáo.



Công an đọc lệnh khởi tố bị can đối với ông Hồ Xuân Tục (trái) và ông Nguyễn Hữu Dương

Theo đơn của bà Thắm, ngày 12-5, bà Thắm mua 500 kg quả mây ở Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) của cơ sở Nguyễn Thiên Trang để đưa ra Móng Cái tiêu thụ.

Ngày 21-5, khi xe tải chở số quả mây trên ra đến địa bàn huyện Diễn Châu thì bị Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu bắt giữ. Bà Thắm đến Hạt Kiểm lâm để giải quyết vụ việc thì ông Hồ Xuân Tục - cán bộ pháp chế Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu cho biết số mây xuất trình hóa đơn không hợp lệ vì thiếu thủ tục của kiểm lâm địa bàn xác nhận và đề nghị tịch thu toàn bộ số quả mây.

Ngày 22-5, bà Thắm và tài xế xe tải đến Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu thì ông Tục yêu cầu bà viết bản tường trình vụ việc và “đòi” tịch thu toàn bộ mây, đóng phạt 120 triệu đồng.

“Sau đó, ông Tục gợi ý nếu không muốn bị phạt như vậy thì tôi chỉ còn cách là phải “chung chi” bồi dưỡng cho các ông 20 triệu đồng. Nếu tôi đồng ý thì ông Tục chỉ thu giữ 300 kg quả mây, còn lại cho tôi chở về và chỉ đóng phạt 15 triệu đồng. Vì nghĩ số lượng quả mây mà tôi đã mua nếu không nhanh chóng mang về thì sẽ bị hư thối hết nên tôi chấp nhận nộp phạt 15 triệu đồng và “chung chi” số tiền 20 triệu đồng theo yêu cầu của ông Tục” - đơn của bà Thắm nêu.

Theo bà Thắm, sau khi bà gửi đơn lên Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, có người vào TP.HCM gặp bà thương lượng, xin "bỏ qua". Tuy nhiên, bà Thắm không chấp nhận nên đã gửi đơn tố cáo lên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.

Sau khi tiếp nhận đơn, hình ảnh và đĩa CD, Phòng PC46 Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án hình sự tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ (theo Điều 281 BLHS) xảy ra tại Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu.

Qua điều tra cho thấy ông Dương và ông Tục đã có hành vi phạm tội nên Phòng PC46 Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.