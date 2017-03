Khởi tố kẻ nổ súng bắn phó công an phường 3 tội

Chiều 9-6, Thiếu tá Mai Hoàng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh Sơn La, cho biết CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thanh Bình (26 tuổi, Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La).



Bình bị khởi tố về các tội giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và trộm cắp tài sản.

Bình chính là người khi bị truy đuổi đã dùng súng bắn vào đùi Thiếu tá Nguyễn Minh Tú, Phó Trưởng Công an phường Quyết Thắng (TP Sơn La, Sơn La).



Lực lượng công an dẫn giải kẻ nổ súng.

Cùng trong vụ án này, Trần Thanh Tùng (25 tuổi, Quyết Thắng, TP Sơn La) đối tượng cùng thực hiện hành vi trộm cắp với Bình cũng bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 30-5, gia đình bà Bùi Ngọc Yến (trú tổ 1, Quyết Thắng, TP Sơn La) bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm một số tài sản, tiền mặt tổng trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Thiếu tá Tú cùng cán bộ, chiến sĩ tiến hành xác minh, truy bắt kẻ trộm.

Đến khu vực tổ 6 phường Quyết Thắng, phát hiện hai người nghi vấn, Thiếu tá Tú yêu cầu kiểm tra và tiếp cận nhưng cả hai không chấp hành.

Một trong hai người rút súng ngắn bắn thẳng vào Thiếu tá Tú. Lúc này Thiếu tá Tú lao vào ôm, quật đối tượng nhưng người này chống trả quyết liệt, tiếp tục bắn phát thứ hai trúng đùi phải ông Tú và bỏ chạy.

Được người dân hỗ trợ, Công an phường Quyết Thắng đã truy bắt được Tùng, còn Bình mang theo súng, khoác ba lô chạy trốn. Thiếu tá Tú được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Sơn La.

Do Bình trốn lên một quả đồi trong khu vực, Công an tỉnh Sơn La đã phải huy động hàng trăm chiến sĩ cảnh sát để tổ chức vây bắt. Quá trình vây bắt, đối tượng cố thủ tại một căn nhà 3 tầng ở phường Tô Hiệu (TP Sơn La) và dùng súng bắn rất ác liệt về phía công an.



Bình lúc bị bắt giữ

Đến cuối ngày, lực lượng công an tỉnh đã bắt được Bình và thu giữ khẩu súng K59 cùng 2 viên đạn.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai nhận do nghiện ma túy, cần tiền tiêu xài nên đã đi trộm cắp.