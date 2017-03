Khởi tố nam thanh niên đi từ Vũng Tàu ra Thái Bình để đâm người yêu

Ngày 25-8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tường Tri (22 tuổi, trú thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về tội giết người.

Tri chính là nghi phạm trong vụ án cầm dao đâm trọng thương một nữ sinh viên của Trường ĐH Y Dược Thái Bình gây xôn xao dư luận vừa qua.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 19-8, tại khu vực phường Quang Trung, TP Thái Bình, người dân nghe thấy tiếng kêu và tri hô của chị CTN (22 tuổi, trú tại Ngọc Lặc, Thanh Hóa, hiện đang là sinh viên của Trường ĐH Y Dược Thái Bình) nên lập tức chạy tới.

Tại đây, mọi người phát hiện Nguyễn Tường Tri đã dùng dao đâm chị N. trọng thương.

Ngay lập tức, quần chúng nhân dân đã tiến hành vây bắt, đồng thời trình báo lực lượng công an. Nạn nhân N. được đưa vào BV Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu.

Thông tin ban đầu, N. hiện đang thuê trọ tại khu vực phường Quang Trung. Thông qua mạng xã hội, N. quen biết Tri (hiện đang làm việc ở Vũng Tàu). Sau một thời gian trò chuyện, hai bên nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, do mâu thuẫn, Tri đã đi từ Vũng Tàu ra Thái Bình gặp N. để hòa giải.

Một số người dân tại hiện trường cho biết trước khi vụ việc xảy ra, họ nhìn thấy Tri đợi trước con ngõ nơi chị N. thuê trọ để gặp người yêu, không ngờ sự việc nghiêm trọng đã xảy ra.