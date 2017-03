Khởi tố người đập ly bia dẫn đến CSGT Suối Tre bắn nhau

Chiều 9-4, một nguồn tin cho biết VKSND thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đã nhận được đề nghị của Công an thị xã khởi tố ông Trương Thành Chí (thường gọi là Trúc, ở Biên Hòa) về tội cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, ông Chí được xác định có liên quan đến vụ nổ súng tại Trạm CSGT Suối Tre thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai diễn ra vào tháng 9-2013. Cụ thể, tại quán karaoke, ông Chí đã cầm ly bia đập vào mặt nguyên đại úy CSGT Trạm Suối Tre Ngô Văn Vinh.

Theo hồ sơ, khoảng 13 giờ ngày 22-9-2013, Thiếu tá Trần Ngọc Sơn - Trạm phó Trạm CSGT Suối Tre cùng ông Chí đến hát karaoke ở quán HL (thị xã Long Khánh). Lúc này Đại úy Ngô Văn Vinh cũng đang hát nên khi nghe có cấp trên ở phòng bên cạnh đã qua chào xã giao. Nhưng sau đó giữa ông Chí và Vinh xảy ra cự cãi rồi ông Chí cầm ly bia đập trúng sống mũi của Vinh gây chảy máu. Sau đó, ông Sơn bênh vực ông Chí nên giữa Sơn và Vinh xảy ra ẩu đả.

Bị cáo Ngô Văn Vinh tại phiên tòa xét xử vụ án nổ súng tại Trạm CSGT Suối Tre. Ảnh: TIẾN DŨNG

Được mọi người can ngăn, Vinh bỏ về trạm CSGT nằm ngủ. Được một lát, ông Sơn về thì giữa ông Sơn và Vinh tiếp tục xô xát. Vinh lấy khẩu súng ra và trong lúc giằng co làm nổ hai phát trúng vào người can ngăn là Thượng úy Đoàn Thanh Phú. Tiếp đó, Vinh bắn thêm bốn phát, trong đó ông Sơn trúng hai phát và tử vong. Cơ quan điều tra xác định trong lúc ông Sơn bị bắn, ông Chí lao vào đánh khiến Vinh bị thương. Theo kết quả giám định, Vinh thương tật 40% nhưng Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng hành vi cố ý gây thương tích của ông Chí thuộc thẩm quyền điều tra của Công an thị xã Long Khánh.

Liên quan vụ bắn nhau giữa CSGT Suối Tre, có 11 cán bộ, chiến sĩ khác của Công an tỉnh Đồng Nai đã bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm. Còn nguyên đại úy Vinh bị truy tố, xét xử về tội giết người trong trạng thái kích động mạnh.