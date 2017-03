Khởi tố nguyên chủ tịch xã và cán bộ địa chính tham ô

(PL)- Cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) ngày 14-10 cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Viết Sỹ, nguyên chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Hữu Sâm, nguyên cán bộ địa chính xã Nghĩa Thịnh (huyện Nghĩa Đàn), về tội tham ô tài sản.

Trước đó UBND huyện Nghĩa Đàn đã thành lập đoàn xác minh cho thấy: Năm 2011, UBND huyện Nghĩa Đàn đã quyết định thu hồi hơn 5.100 m2 đất công ích do UBND xã Nghĩa Thịnh quản lý. Số diện tích đất trên được Nhà nước bồi thường hỗ trợ hơn 140 triệu đồng. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ông Sâm và ông Sỹ đã chiếm đoạt số tiền trên của UBND xã Nghĩa Thịnh. Ngày 26-7, sau khi phát hiện ông Sỹ và ông Sâm có hành vi vi phạm, UBND xã Nghĩa Thịnh đã chuyển hồ sơ lên cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn điều tra. Hiện ông Sỹ và ông Sâm đã giao nộp lại số tiền 140 triệu đồng để mong hưởng khoan hồng của pháp luật. Đ.LAM