Khởi tố nhóm sát hại giám đốc lái xe bấm còi xin đường

Ngày 11-2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra các quyết định khởi tố bị can cùng tội giết người đối với Trương Minh Hùng (26 tuổi), Trần Trọng Khải (17 tuổi, cùng ngụ phường Phước Tân, TP Nha Trang, Khánh Hòa), Nguyễn Thanh Huy (25 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang), Nguyễn Thái Hiệp (24 tuổi, ngụ thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), Nguyễn Thị Hồng (24 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên). Trước đó, tối 10-2, lực lượng PC 45 Khánh Hòa đã bắt giữ năm nghi can trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 4-2, ông Lê Thanh Vũ (34 tuổi, ngụ phường Phương Sài, TP Nha Trang; giám đốc một công ty quảng cáo) điều khiển ô tô bảy chỗ ngồi chở ba nhân viên về nhà sau khi dự tiệc tất niên.

Khi đến đường Tô Hiến Thành (TP Nha Trang), thấy một nhóm thanh niên đi xe máy dàn hàng ngang trước đầu ô tô, ông Vũ bấm còi xin đường liên tục và điều khiển xe ép gần các xe máy. Lúc này, hai bên to tiếng cự cãi. Ông Vũ điều khiển ô ô chạy lên phía trước nhưng bị nhóm thanh niên đuổi theo.





Nghi can Trương Minh Hùng tại cơ quan công an. Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Đến đường Lý Tự Trọng, nhóm thanh niên đi xe máy áp sát, dùng mũ bảo hiểm, đá đập vỡ kính ô tô của ông Vũ. Khi ô tô vừa dừng lại, Trương Minh Hùng xông vào, dùng dao bấm thủ sẵn trong người, đâm vào ngực ông Vũ khiến ông tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, nhóm thanh niên đi xe máy nhanh chóng chạy khỏi hiện trường. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt những nghi can còn lại.