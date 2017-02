Khởi tố tài xế uống rượu bia gây tai nạn 3 người chết

(PLO)- Ngày 7-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Văn Lai (41 tuổi, trú tại xóm 4, xã Hưng Lộc, TP Vinh) về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.