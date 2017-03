Khởi tố, tạm giam hai 'nhà báo dỏm' cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp

(PLO)- Sáng nay (5-4), nguồn tin cho biết Cơ quan Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Gia Thỏa (27 tuổi, Đan Phượng, Hà Nội) và Phan Văn Quân (42 tuổi, Yên Thành) về tội cưỡng đoạt tài sản.