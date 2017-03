Khởi tố Trịnh Xuân Thanh tội tham ô tài sản

Chiều 15-3, sau ba ngày xét xử, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án vụ lừa đảo xảy ra tại dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land.

Đáng chú ý, tại tòa thẩm phán Nguyễn Văn Sơn, chủ tọa phiên tòa, đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội tham ô tài sản đối với Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land); Đào Duy Phong, nguyên chủ tịch HĐQT PVP Land; Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (lao động tự do); Lê Hòa Bình, chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5; Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5; Thái Kiều Hương, phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Vietsan.

Để đưa ra quyết định khởi tố trên, HĐXX đã căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 820/2016 ngày 19-10-2016 của TAND Cấp cao tại Hà Nội, kết quả xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm trong các ngày 13 và 14-3, cũng như đề nghị của VKSND Cấp cao tại Hà Nội.

“Xét thấy hành vi của Trịnh Xuân Thanh cùng các đối tượng có dấu hiệu tham ô tài sản, do vậy quyết định khởi tố hình sự với các đối tượng này về tội tham ô tài sản theo quy định tại Điều 278 BLHS” - chủ tọa phiên tòa cho hay.

Theo hồ sơ, PVP Land có bốn cổ đông sáng lập gồm: PVC, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Phong Phú và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO). Các đối tượng đã câu kết với nhau để chuyển nhượng cổ phần của PVP Land với giá thấp hơn thực tế nhằm hưởng lợi cá nhân.

Đào Duy Phong khai nhận được Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo bán đất tại dự án Nam Đàn Plaza với giá 40 triệu đồng/m2 nhưng chỉ thể hiện trong hợp đồng là 35 triệu đồng/m2; 5 triệu đồng/m2 chênh lệch dùng để chia nhau.

“Nhận lệnh”, Phong đã thông báo với Nguyễn Ngọc Sinh để triển khai. Sinh tiếp tục đề nghị rút bớt thêm 1 triệu đồng/m2 để lấy tiền chi phí và được Phong đồng ý.

Tiếp đó, khi Sinh ký tờ trình xin phê duyệt phương án bán cổ phần với giá chuyển nhượng tương đương với giá 34 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza, Phong đã ký phiếu gửi các thành viên HĐQT của PVP Land xin ý kiến.

Sau khi nhận được đa số ý kiến đồng ý của các thành viên, Phong đã ký nghị quyết thành viên HĐQT và quyết định của HĐQT về việc đồng ý cho PVP Land chuyển nhượng toàn bộ 12.120.000 cổ phần sở hữu với giá 34 triệu đồng/m2.

Trước đó, ngày 16-9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVC, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh.

Sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị can này.