Khởi tố vụ bắn vào taxi khiến hai người bị thương

Ngày 19-4, cơ quan Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết về vụ bắn đạn vào phía cửa sau taxi khiến hai người bị thương vào rạng sáng 5-4, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Viết Siêu (chức Siêu anh, trú TP Hà Tĩnh) cùng bốn bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Bốn bị can còn lại là Dương Ngọc Tú (thường gọi Phú Nhậu); Phan Bình An, Lê Xuân Thìn (tức Thìn Kều) và Nguyễn Xuân Dũng (thường gọi Dũng Đại), cùng trú TP Hà Tĩnh.



Năm bị can tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Như đã đưa tin, rạng sáng 5-4, xảy ra vụ nổ súng vào cửa sau xe taxi đang chạy ở vòng xuyến trên quốc lộ 1A giao nhau với đường Hàm Nghi (TP Hà Tĩnh) khiến anh D.M.C (24 tuổi) và anh V.K.P (25 tuổi, cùng trú TP Hà Tĩnh) bị thương.



Qua điều tra cho thấy, tối 4-4, hai nhóm trên đến hát karaoke ở quán Yolo (phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh) mâu thuẫn nhau dẫn đến hai nhóm xô xát. Khi Cảnh sát 113, Công an Hà Tĩnh có mặt thì hai nhóm tự giải tán.

Tuy nhiên, đến 0 giờ 30 phút sáng 5-4, hai nhóm trên lại gặp nhau ở khu vực vòng xuyến. Nhóm của Siêu đưa súng ra bắn vào sau chiếc Taxi của hãng Open đang chở anh C và anh P. Vụ nổ súng hai phát đạn làm vỡ kính và thủng cửa sau bên trái, anh C và anh P. bị thương.



Khu vực xảy ra nổ súng trong đêm.

Công an xác định Siêu là đối tượng cầm đầu vụ gây rối, nổ súng. Khẩu súng bắn đạn trên là súng tự chế.



Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.