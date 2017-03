Khởi tố vụ chồng Tây cùng bạn gái lên kế hoạch bắt con từ vợ cũ

Theo điều tra ban đầu, bà Ela Herawati và ông Karl Werner Leonhard (quốc tịch Mỹ) kết hôn với nhau tại Indonesia và có con gái chung sinh năm 2010. Quá trình chung sống, giữa Ela và Karl phát sinh mâu thuẫn dẫn đến ly hôn. Tháng 7-2014, tòa án Nam Jakarta, Indonesia xét xử tuyên cho Ela được quyền nuôi con, còn ông Karl có trách nhiệm cấp dưỡng 5.000.000 Rp/tháng.

Sau khi ly hôn, ông Karl đến TP.HCM sinh sống và làm nghề dạy tiếng Anh còn Ela cùng con gái đến Philippines sinh sống. Vào khoảng tháng 2-2015, ông Karl nói với bà Ela là mình đang bị ung thư, muốn gặp con lần cuối trước khi điều trị bệnh. Mặt khác, bà Ela cũng muốn làm lại hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho con nên đồng ý đến TP.HCM gặp Karl. Ngày 15-7-2015, ông Karl nói với bà Ela là muốn đưa con gái xuống Vũng Tàu chơi và nhờ Nguyễn Phương Quỳnh (26 tuổi, bạn gái mới của ông Karl) đặt khách sạn, thuê xe giúp.

Khoảng 8 giờ ngày 15-7, Quỳnh gọi điện thoại đặt hai phòng tại khách sạn Lan Rừng, TP Vũng Tàu. Đến trưa ông Karl và bà Ela cùng con gái đi một xe do Quỳnh thuê đến ở phòng tại khách sạn. Còn Quỳnh thuê một xe ô tô từ TP.HCM đến lấy một phòng khác trong khách sạn. Ông Karl nhờ Quỳnh mua giúp một vé massage sau đó đưa cho bà Ela. Nhận vé xong bà Ela đi massage tại khách sạn trong khi con gái (tên Cecilia) ở lại phòng.





Hình ảnh cả gia đình bé Cecilia làm thủ tục thuê phòng tại khách sạn ở TP Vũng Tàu. Ảnh: CATP

Khi bà Ela đi khoảng 15-20 phút thì ông Karl dẫn cháu Cecilia ra xe mà Quỳnh đã bố trí trước để quay về TP.HCM. Về phần mình, Quỳnh nói với lễ tân khách sạn là có việc phải về TP.HCM gấp và thanh toán tiền phòng. Nhân viên khách sạn, tài xế cùng với Quỳnh đã vào dọn tất cả hành lý trong phòng của bà Ela đưa lên một chiếc xe khác để về TP.HCM.

Sau khi về đến căn hộ của mình, lúc này Karl chưa về kịp vì tài xế không biết đường, Quỳnh đã tự ý lục tìm đồ đạc trong valy, túi xách, ba lô để lấy đồ của cháu Cecilia và lấy một valy bỏ hết đồ ra để đựng đồ của Cecilia. Những đồ vật còn lại Quỳnh giao cho lái xe mang về trả lại cho bà Ela. Khoảng 3 giờ ngày 16-7, lái xe đem đến trả lại hành lý cho Ela. Bà Ela kiểm tra thấy bị mất hai nhẫn kim cương, một điện thoại Samsung Galaxy S3, một điện thoại iPhone 6, 500 euro, 4.000 USD, hai thẻ ghi nợ và một số giấy tờ cá nhân.

Đau buồn vì con bị chồng cũ bắt cóc, bà Ela đã trình báo cơ quan chức năng tại TP Vũng Tàu. Đồng thời, bà Ela cũng đưa thông tin lên các mạng xã hội và được nhiều người hỗ trợ tìm kiếm. Quá trình điều tra xác định vụ việc có dấu hiệu phạm tội hình sự nên ngày 8-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra làm rõ.

Xác minh tại ngân hàng có đủ tài liệu chứng minh vào lúc gần 10 giờ ngày 16-7, Quỳnh dùng thẻ của bà Ela rút tiền tại cây ATM của ngân hàng. Số tiền Quỳnh rút tổng cộng là 8 triệu đồng.



Hình ảnh Quỳnh dùng thẻ của bà Ela rút tiền được camera ngân hàng ghi lại.

Khai tại cơ quan điều tra, Quỳnh thừa nhận rút trộm số tiền 8 triệu đồng từ thẻ BDO của bà Ela. Đối với các tài sản khác bà Ela báo bị mất như điện thoại, nhẫn kim cương, 500 euro và 4.000 USD, Quỳnh chưa thừa nhận. Quỳnh cho rằng mình lấy tiền của bà Ela vì tức giận. Bởi Quỳnh đưa tiền cho ông Karl nhưng ông lại đưa tiền cho bà Ela. Tuy nhiên, lý do này Quỳnh không có tài liệu gì chứng minh.

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, đủ cơ sở xác định Quỳnh phạm tội trộm cắp tài sản. Do vậy, giữa tháng 10-2015, CQĐT đã quyết định khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Quỳnh (Quỳnh mới sinh con nhỏ). Vụ án được chuyển về cho Công an TP Vũng Tàu giải quyết theo đúng thẩm quyền. Hiện cháu Cecilia đã được trao về cho bà Ela. Riêng ông Karl, CQĐT không có cơ sở để xử lý hình sự.