Khởi tố vụ môtô gây tai nạn chết người tại giải đua xe đạp

(PLO)-Ngày 12-3, nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, Đồng Nai vừa ra quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng đối với Ngô Tiến Phụng (22 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ.