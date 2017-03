Khởi tố vụ nữ sinh lớp 9 tố người tình của mẹ xâm hại

Ngày 23-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an quận Bình Tân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án “giao cấu với trẻ em” để điều tra căn cứ theo kết quả giám định pháp y, tài liệu chứng cứ thu thập được và đơn tố giác của bà LTH tố cáo cháu gái bị người khác xâm hại tình dục trong khoảng thời gian từ tháng 9-2015 đến tháng 12-2016.

Nhận được thông báo khởi tố vụ án, bà H. ngậm ngùi: “Từ ngày B. xảy ra chuyện, tôi không ngủ được. Cháu B. học hành sa sút từ vị trí 14 xuống hạng 36, thường hoảng sợ, hay nằm mơ mê sảng, cứ hỏi chừng nào ông T. mới bị xử lý. Giờ vụ án có bước tiến triển mới tôi mừng quá. Thực tình tôi mong cơ quan điều tra sớm đưa kẻ hại cháu tôi ra ánh sáng cho pháp luật trừng trị”.



Bà H. nhờ luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM can thiệp, bảo vệ quyền lợi cho cháu B.

Trước đó, bà LTH (ngụ Q Bình Tân, TPHCM) có đơn tố giác đến cơ quan điều tra Công an quận Bình Tân về việc cháu nội bà là N.T.B (SN 2002) bị người người tình của mẹ (cũng là con dâu, nay đã ly dị với con trai bà) xâm hại tình dục nhiều lần.



Theo bà, hai vợ chồng con trai bà có với nhau hai người con, do tình cảm rạn nứt nên đã ly hôn vào năm 2012, hai đứa cháu sống cùng với mẹ.

Đến khoảng tháng 8-2015, chị L. (mẹ của cháu B.) quen biết rồi sống chung với người đàn ông tên NVT (sinh năm 1972).

Hàng ngày, chị L. phải dậy từ sáng sớm để ra chợ buôn bán đến tối mới về nhà. Cậu con trai thường sang ở nhà ngoại. Vì thế, chỉ có ông T. với cháu B. là ở nhà thường xuyên nên ông T. đã nhiều lần giở trò đồi bại với B.

Do sợ mọi người không tin nên cháu B. không dám kể cho ai nghe. Sau đó, do chị L. chuyển nhà nên B. đến nhà bà H. sống. Đến ngày 24-1-2017, bà H. phát hiện cháu có nhiều biểu hiện bất thường và đưa cháu đi khám. Gặng hỏi thì B. mới kể ra sự việc bị ông T. xâm hại nhiều lần. Nghe xong, bà đã đưa cháu B. lên công an trình báo sự việc. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy cháu B. bị rách màng trinh.