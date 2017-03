Không chứng minh được tội giao cấu, tòa chuyển tội danh dâm ô

Trước đó trong phần luận tội, VKS đề nghị mức án đối với bị cáo Sơn từ ba đến bốn năm tù. Điều bất ngờ, qua tranh tụng tại phiên tòa, sau khi nghị án, HĐXX đã chuyển tội danh đối với bị cáo Sơn từ tội giao cấu trẻ em thành “dâm ô trẻ em”. Đây là phiên sơ thẩm lần thứ ba sau hai lần trả hồ sơ điều tra bổ sung.



Qua tranh tụng, HĐXX cho rằng không đủ chứng cứ chứng minh bị can Sơn tội giao cấu như cáo trạng đã truy tố nhưng có căn cứ bị cáo Sơn phạm tội dâm ô trẻ em nên tuyên án như trên. Đối với yêu cầu của luật sư (LS) Huỳnh Phước Hiệp tại các phiên xử lần trước về việc đưa các ông C. ông V., ông Đ. vào vụ án để xem xét với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, HĐXX cho rằng tại phiên tòa lần này LS Hiệp không đề nghị nữa nên HĐXX không xem xét.

Về điểm này, LS Hiệp cho rằng HĐXX phải có trách nhiệm xem xét chứ không phải LS không đề nghị là không đưa những người này vào vụ án với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

Trong khi đó tại phiên xử ngày 15-9, bị cáo Sơn liên tục kêu oan. Phía LS Huỳnh Phước Hiệp - bào chữa cho bị cáo Sơn đưa ra nhiều bút lục cho thấy lời khai của bị hại, nhân chứng có nhiều mâu thuẫn. Dù sau khi điều tra bổ sung cáo trạng vẫn không làm rõ các tình tiết mâu thuẫn mà HĐXX đã đề nghị làm rõ.

Cụ thể, tranh luận với HĐXX, LS Hiệp cho rằng: Cáo trạng căn cứ vào lời khai của bị hại, lời khai người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản xem xét dấu vết trên thân thể bị cáo để kết tội bị cáo. Tuy nhiên, tại ba biên bản khám nghiệm hiện trường tại nhà bị cáo, nhà trọ HĐ và KM lại không phù hợp với lời khai của người bị hại và người quản lý nhà trọ. Khám nghiệm nơi bị hại khai đã giao cấu với bị hại tại nhà bị cáo thì không có giường…

Trước khi bị cáo Bạo (cha của đứa con của bị hại L.) tự thú thì bị hại L. khẳng định rất nhiều lần chỉ giao cấu với bị cáo Sơn. Ngoài ra không giao cấu với ai khác. Khi bị cáo Bạo tự thú, bị hại L. khai ngoài giao cấu với bị cáo Sơn còn giao cấu với bị cáo Bạo



HĐXX chuyển tội danh bị cáo Sơn sang tội dâm ô vì không chứng minh được tội giao cấu trẻ em

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trong lần xét xử đầu tiên, tại phiên tòa ngày 26-2, TAND huyện An Phú đã hoãn xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì có dấu hiệu bỏ lọt tội, chứng cứ, lời khai mâu thuẫn. Bị can Sơn được HĐXX cho tại ngoại cho đến nay.

Trước đó, trong quá trình điều tra, truy tố hơn bốn năm, các cơ quan tố tụng chỉ truy tố bị can Bùi Văn Sơn về tội giao cấu với trẻ em. Đến tháng tháng 3-2016, cơ quan điều tra mới khởi tố thêm bị can Bạo. Suốt quá trình điều tra và khi trình bày tại tòa, bị hại L. luôn khẳng định chỉ quan hệ duy nhất với bị can Sơn.

Cáo trạng cho rằng bị can Sơn đã nhiều lần dụ dỗ em HTTL (dưới 16 tuổi, làm nghề bán vé số) để quan hệ tình dục. Đồng thời vào khoảng đầu năm 2012, em L. cũng có quan hệ tình dục với Bạo. Kết quả giám định ADN mới nhất đã xác định Bạo là cha của đứa con do L. sinh ra.