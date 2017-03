Không chứng minh được tội phạm, phải bồi thường oan

Một số vụ tương tự đã được bồi thường - Sáng 11-8-2015, VKSND TP.HCM đã tổ chức xin lỗi công khai ông Trương Bá Nhàn tại hội trường UBND phường 13 (quận Bình Thạnh, nơi ông Nhàn từng cư trú khi bị bắt oan). Trước đó, ngày 3-8, VKS TP đã mời ông Nhàn đến bàn về chuyện nhận gần 296 triệu đồng tiền bồi thường qua tài khoản. Ngoài ra, VKS TP sẽ đăng báo công khai xin lỗi ông Nhàn (trong ba số báo liên tiếp) trên hai báo Pháp Luật TP.HCM và Thanh Niên. Theo hồ sơ, 14 năm trước, em NTNP đi học về nhà ở đường Lạc Long Quân (phường 11, quận Tân Bình) thì phát hiện mẹ mình nằm chết trên nền nhà, mặt và đầu đầy máu. Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ được dấu vân tay ở hộc tủ. Kết quả giám định cho thấy dấu vân tay trùng khớp với ông Nhàn (con bạn dì chồng nạn nhân). Ông Nhàn bị bắt, bị khởi tố về tội giết người và cướp tài sản. Ông kêu oan. Năm 2003, ba lần TAND TP.HCM tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử nhưng không phiên tòa nào được mở mà tòa phải trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tháng 9-2006, sau 1.346 ngày bị tạm giam, ông Nhàn được tại ngoại. Một tháng sau, CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra với lý do đã hết thời hạn điều tra nhưng không đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội. - Tháng 7-2014, TAND huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã tuyên chính mình phải bồi thường cho anh Nguyễn Minh Sang hơn 95 triệu đồng và xin lỗi công khai vì từng kết án oan anh Sang. Tháng 8-2011, anh Sang bị Công an huyện Châu Thành khởi tố, bắt tạm giam về tội trộm cắp tài sản. Cuối năm này, TAND huyện phạt anh chín tháng tù, anh kháng cáo kêu oan, sau đó TAND tỉnh hủy án sơ thẩm. Điều tra lại không có kết quả, tháng 11-2012, công an huyện đình chỉ vụ án với lý do hành vi phạm tội của anh không còn nguy hiểm cho xã hội nữa (khoản 1 Điều 25 BLHS). Sau khi Pháp Luật TP.HCM có bài phân tích lý do đình chỉ điều tra không đúng luật, VKSND Tối cao đã yêu cầu VKSND tỉnh Tiền Giang xem xét lại vụ việc. Kết quả là công an huyện đã ra quyết định “đính chính” lý do đình chỉ điều tra là hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm.