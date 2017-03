Không chứng minh được tội phạm, phải thừa nhận án oan

Vụ án này đã kéo dài hơn ba năm. Đến nay, VKS xác định hành vi của anh Trương Bình (ngụ huyện Sơn Tịnh) không cấu thành tội phạm nhưng công an vẫn chưa làm rõ ai là người gây ra cái chết cho nạn nhân.

Người phu cát tử vong trong đêm

Theo hồ sơ, tối 24-3-2013, ông Lê Văn Quang (ngụ thị trấn Sơn Tịnh) ra bãi cát phía tây cầu Trà Khúc 2 ngủ cùng một nhóm người để chờ đến phiên xúc cát. Khi ông Đặng Mạnh Tiến lái ô tô vào chờ xúc cát chở đi thì đến phiên ông Quang xúc cát. Tuy nhiên, do ông Quang nằm ngủ say, gọi điện thoại không bắt máy nên một nhóm khác được đôn lên thay thế.

Khi xe ông Tiến chở đầy cát đi ra thì gặp xe của anh Bình trên đường vào bãi. Lúc đó, có một người cầm đèn pin dẫn xe anh Bình lùi theo đường mòn vào hầm số 3. Xe anh Bình lùi vào theo đường mòn, đi ngang gần chỗ ngủ của ông Quang (cách khoảng 25 m) thì cũng là lúc ông Quang thức dậy, ra khỏi chỗ ngủ. Đến lúc này, không còn người dẫn đường nữa nên anh Bình tự lùi xe theo đường mòn (không bật đèn pha trước). Khi đã lùi vào hầm số 3, anh Bình mới bật đèn pha trước, chờ xúc đầy cát rồi chạy ra.

Theo lời khai của anh Bình, xe chạy ra khỏi hầm được khoảng 5 m thì anh thấy ông Quang nằm ngửa bên phải đường cách đầu ô tô khoảng 10 m. Anh Bình dừng xe nhảy xuống, gọi ba người xúc cát cho xe mình ra phía trước đầu xe để xem. Những người này thấy ông Quang nằm ngửa dọc trên đường lằn bánh xe phía phải. Họ nghĩ ông Quang trúng gió nên khiêng qua một bên vệ đường để anh Bình lái xe qua. Sau đó người nhà ông Quang đến đưa ông Quang về thì phát hiện ông Quang đã chết, trên thi thể có nhiều vết thương nên trình báo công an.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và trưng cầu giám định pháp y về nguyên nhân cái chết của ông Quang, tháng 6-2013, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Tịnh đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tháng 8-2013, CQĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với anh Bình. Tháng 11-2013, CQĐT có quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự sang tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Tháng 1-2014, VKSND huyện Sơn Tịnh đã ra cáo trạng truy tố anh Bình về tội danh trên theo khoản 1 Điều 99 BLHS. Anh Bình cũng được cho tại ngoại sau hơn năm tháng bị tạm giam.





Anh Trương Bình, người vừa được đình chỉ điều tra vì hành vi không cấu thành tội phạm. Ảnh: TT

Không chứng minh được tội phạm

Tháng 3-2014, TAND huyện Sơn Tịnh đã đưa vụ án ra xử sơ thẩm nhưng trả hồ sơ để điều tra làm rõ thêm về nguyên nhân cái chết của ông Quang.

Theo CQĐT, trên cơ sở chứng cứ có tại hồ sơ cũng như kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi thì xác định được nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của ông Quang là do bánh trước ô tô chèn qua người làm vỡ gan, mất nhiều máu không hồi phục được. Thời điểm ông Quang chết trùng với thời điểm anh Bình lùi xe vào hầm cát số 3. Tuy nhiên, quá trình điều tra chưa làm rõ được tư thế ông Quang ngã, vị trí ngã dẫn đến cơ chế hình thành các vết thương trên cơ thể nạn nhân. CQĐT chưa chứng minh được hai vết thương trên đầu ông Quang là do đâu mà có. Ngoài ra, kết luận giám định chỉ xác định cao su bám dính trên áo ông Quang với lốp cao su ô tô của anh Bình gửi đi giám định là đồng dạng chứ không đồng nhất...

Quá trình điều tra bổ sung và trong nhiều lần xét xử sơ thẩm sau đó, anh Bình không thừa nhận gây ra cái chết của ông Quang, chỉ thừa nhận đã phát hiện thi thể nạn nhân nằm ở phía trước, cách ô tô của mình khoảng 10 m.

Do có sự sáp nhập về địa giới hành chính nên vụ án được chuyển giao cho các cơ quan tố tụng TP Quảng Ngãi thụ lý. Theo VKSND TP Quảng Ngãi, vụ án xảy ra đã lâu, đã nhiều lần tòa mở phiên xử sơ thẩm nhưng chưa đủ chứng cứ để tuyên án. Các yêu cầu của tòa về thực nghiệm điều tra, chứng minh hai vết thương trên đầu ông Quang do đâu mà có, diễn biến vụ tai nạn và tư thế ngã của ông Quang như thế nào để bánh xe chèn qua người đều không thể điều tra bổ sung do hiện trạng bãi cát đã thay đổi. Vì thế, chưa đầy đủ chứng cứ để xác định diễn biến của vụ tai nạn cũng như chưa có đầy đủ chứng cứ để chứng minh hành vi của anh Bình phạm vào tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Từ đó, VKS đã căn cứ vào khoản 2 Điều 107 BLTTHS để xác định hành vi của anh Bình không cấu thành tội phạm và ra các quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, đình chỉ điều tra bị can, đồng thời trả lại giấy đăng ký xe bị tạm giữ cho anh Bình. Quyết định của VKS cũng nêu rõ đình chỉ mọi hoạt động tố tụng đối với vụ án kể từ ngày ký quyết định.